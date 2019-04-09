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TKDK 2 bin kişiye ulaştı

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü tanıtım ekibi tarafından 5’inci Başvuru Çağrı İlanı kapsamındaki desteklerin anlatıldığı 36 tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

TKDK 2 bin kişiye ulaştı

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü tanıtım ekibi tarafından 5’inci Başvuru Çağrı İlanı kapsamındaki desteklerin anlatıldığı 36 tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

09 Nisan 2019 Salı 00:00
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TKDK 2 bin kişiye ulaştı

Şu ana kadar 13 ilçe, 13 Belde ve 10 sivil toplum kuruluşuyla gerçekleştirilen toplantılarda 2 bin kişiye ulaşılarak, hibe destekleri anlatıldı. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, “Yozgat’ta kadın yatırımcılarımızın üretime katılmasını gönülden arzu ediyoruz. Kadınlar gününde kadın katılımcılara özel bir tanıtım toplantısı gerçekleştirerek onlar için pozitif ayrım yaptığımızı ve yatırım çalışmalarının her aşamasında azami olarak destekleyeceğimizi ifade ettik. Diğer taraftan ticaret odası ve ticaret borsasında da gerçekleştirilen toplantılarda genç yatırımcılarımızla bir araya gelme imkanımız oldu’’ dedi. Türker, Yozgat’ta projesi olan herkese kapılarının açık olduğunu belirtti. Türker, ‘’Bu çalışmalarımızda üretici örgütlerinin temsilcileri ile de bir araya gelerek desteklerimizi anlattık. Hedefimiz bu desteklerden Yozgat’ın en üst düzeyde faydalanmasıdır. Bu çağrı kapsamında hayvancılık projeleriyle, işleme tesisi kurulumu projelerinin Yozgat’a katacağı değerlerle kırsal kalkınmaya azami destek sağlamayı istiyoruz” diye konuştu.

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TKDK 2 Bin Kişiye Ulaştı
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