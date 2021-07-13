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TIRPANCILAR iŞBAŞINDA

Yozgat’ta kuraklık nedeniyle bitki boyu kısa kalan tarımsal bitkiler makine ile biçilemeyince iş Tırpancılara düştü.

13 Temmuz 2021 Salı 00:54
TIRPANCILAR iŞBAŞINDA

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, yaşanılan kuraklık nedeniyle tarım alanlarında bitki gelişimi de yavaş oldu. Bitki boylarının kısa kalması nedeniyle makine ile biçilemeyen tarım ürünlerinin hasadı Tırpancılar devreye sokularak yapılmaya başlandı. Önceki yıllarda genel olarak Yonca, Fiğ, Çayır, ot gibi hayvan yemi olarak kullanılan bitkilerin biçimini yapan Tırpancılar, bu yıl kuraklık nedeniyle boyları kısa kalan buğday, arpa, mercimek gibi tarım ürünlerini de tırpan ile biçmeye başladı. Tarım sektöründe makineleşmenin bu denli yaygın olmadığı dönemlerde, sabah ilk ışıkları ile birlikte tarım alanlarına gidip, gün batımına kadar tırpan ile tarımsal ürünlerin hasadını yapan Tırpancılar, mesleklerinin artık son dönemlerinin yaşandığını bildirdiler. Yozgat’ın Yazıpınar köyünde ikamet eden 53 yaşındaki Hıvsı Erdoğan, 60 yaşındaki Ali Çiftçi, 53 yaşındaki İdris Altınok, geçen yıl köylerinde tırpan yapabilen 15 kişinin bulunduğunu, bu yıl ise 8 kişi kaldıklarını söylediler. ‘’Tırpancıların en küçüğü bizleriz, bizim de yaşımız 53 oldu. Bizden daha küçükleri yok. Makine çıkınca iş bulmak da zorlaştı. Bu yıla kadar daha çok yem bitkileri ve çayır, çimen, ot biçiyorduk. Çevre köylere gidiyorduk. Bu yıl durum değişti. Kuraklık nedeniyle bitkilerin boyu kısa kalınca makine giremedi, iş bize düştü’’ diye konuştular. Yozgat Merkeze bağlı Çalatlı köyünde mercimek biçen Tırpancılar, sabahın erken saatlerinde, henüz gün doğmadan tarlalara geldiklerini, sıcak havaya rağmen, akşam gün batımına kadar tırpan salladıklarını bildirdiler. Tırpancılar, ‘’Bugüne kadar yem bitkilerinin biçimini yapıyorduk. Hayvanlar için yonca, ot, çimen biçimlerini yapıp, yığın haline getiriyorduk. Bunlar tarla sahibi tarafından kurulup, sılaj yapılarak kış aylarında hayvanlara yem olarak veriliyordu. Kuraklık olunca bu yıl mercimek ile birlikte buğday ve arşa hasadı ile ilgili de teklifler aldık. Gidiyoruz, çalışıyoruz, ekmeğimizi buradan çıkartıyoruz’’ ifadelerini kullandılar. •Seyfi Çelikkaya• 

Anahtar Kelimeler:
TIRPANCILAR IŞBAŞINDA
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