TİGEM’e tanıdık isim

-Kadışehri ilçesinde köylüleri bir araya getirip, örnek bir meyve bahçesi kurulmasını sağlamıştı...

TİGEM Genel Müdürlüğü görevine başlayan İsmail Şanlı, Kadışehri ilçesinde Kaymakam olarak görev yaptığı dönemde hayata geçirdiği proje ile bir birlerine kan davalı olan köylüleri barıştırarak, arazilerini birleştirmesiyle tanındı. Birleştirilen tarım arazisine 5 bin dönümlük meyve bahçesi kuruldu. Bu proje, 2014'de Şanlı'ya ödül getirirken, kurulan meyve bahçesi de köylülerin gelirini artırdı, köye dönüşü sağladı. Zoru başarıp, bugüne Türkiye’de örnek gösterilen projeyi hayata geçiren Kaymakam İsmail Şanlı, tarım sektörünün gelişmesi, yeni örnek köy projesini devreye sokmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından TİGEM’e Genel Müdür olarak atandı. Kadışehri İlçesinde Kaymakam olarak görev yapan Şanlı, tarıma dayalı hazırladığı iki projeden meyvecilik projesini hayata geçirdi, hayvancılık ile ilgili projesine başlayamadan Diyarbakır’ın Hani İlçesine Kaymakam olarak atandı. Son olarak Pazar ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan İsmail Şanlı, TİGEM'e Genel Müdür oldu. Şanlı, Yozgat’ta görev yaptığı dönemde hayata geçiremediği tarıma dayalı projelerini, yeni görev alanı içerisinde uygulamaya koyması bekleniyor. Bu bağlamda, Yozgat tanıdık bir isim sayesinde tarıma dayalı projelerde önemli bir avantajı yakalama imkanına sahip gibi görünüyor.