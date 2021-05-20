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Tedirgin bekleyiş!

HUBUBAT alım fiyatları açıklanırken, gözler çiftçiye çevrildi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 00:28
Tedirgin bekleyiş!

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, çiftçinin hak ve menfaatini koruyacak bir alım fiyatı açıklandığını belirterek, çiftçinin tercihini TMO’dan yana yapmasını beklediklerini kaydetti. Sektör yetkilileri ise alım fiyatları yüksek açıklansa da yine TMO’nun bu fiyatlardan çiftçiden ürün alamayacağını ve ürünün kıt olmasından dolayı buğday, arpa fiyatlarının alım fiyatlarının çok üstüne çıkacağı uyarısında bulunuyor. Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, buğday, arpa, yaş çay ve bakliyat alım fiyatları önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Geçen yıl açıklanan fiyatların düşük olmasından dolayı TMO, çiftçiden yeterli ürün alamamış, stok açığı ise ithalatla kapatılmaya çalışılmıştı. Kuraklıkla birlikte verimde ciddi düşüşün beklendiği bu dönemde açıklanan hububat fiyatları çiftçi için ne anlam ifade ediyor? TMO bu yıl çiftçiden yeterli ürün alabilecek mi?  TMO’da bu yıl çiftçiden yeterli ürün alınacağı konusunda iyimser bir beklenti hakim iken, sektörde tedirginlik hakim. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, yaptığı değerlendirmede hububat ve bakliyat alım fiyatlarını piyasa beklentilerinin üstünde açıklandığını ve çiftçiden olumlu mesajlar aldıklarını belirterek, piyasada açıklanan alım fiyatlarından çok farklı fiyat oluşumlarına izin vermeyeceklerini kaydetti. Diğer yandan sektör temsilcileri ise açıklanan alım fiyatlarından ziyade kuraklıktan dolayı ciddi bir ürün sıkıntısı yaşanacağı ve bundan dolayı hasatla birlikte buğday ve arpada fiyatların yükselmeye başlayacağına dikkat çekiliyor. Hububatta sert ekmeklik buğday alım fiyatı 1650 TL’den 2250 TL’ye, makarnalık buğday 1800 TL’den 2450 TL’ye, arpa 1275 TL’den 1750 TL’ye çıkarıldı. Artış oranlarına bakıldığında geçen yıla göre alım fiyatları ortalama yüzde 36 oranında artırıldı. Ancak, alım fiyatlarına enflasyonun üstünde yapılan artışlar kimseyi yanıltmasın. Çünkü bu artışlar çiftçinin lehine gibi görünse de çiftçinin son bir yılda kullandığı girdilerdeki maliyet artışları ve dış piyasadaki fiyatlar alım fiyatlarının bu seviyelerde açıklanmasını zorunlu kıldı. 

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Tedirgin Bekleyiş!
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