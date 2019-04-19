Tavuk sattılar

Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, Konya'dan getirtilen tavukların 16 haftalık olduğunu ve bir ay içinde yumurtlamaya başladığını söyledi.

Tuzlacık, "Bu tavuklar haftalık aşılanıyor, dolayısıyla tavukların hasta olması çok zor bir ihtimal. Daha önce vatandaşlarımızın tavuk siparişlerini aldık, listemizi yaptık. Tavuklar listedeki vatandaşlarımıza dağıtıldı. Tavukların fiyatı piyasada satılan tavuklarla aynı ancak bu tavuklara aşı dışında herhangi bir ilaç verilmiyor ve tanesi 22 liradan satılıyor." dedi.

Tuzlacık, mayıs ortalarına doğru da 4-5 haftalık hindi getireceklerini sözlerine ekledi.