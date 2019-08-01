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TAŞLAR TEMiZLENDi

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgeleri arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat, 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile ‘Çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı’ kapsamına alınmasının ardından geçtiğimiz yılsonuna kadar toplamda 23 bin 114,807 dekar tarım alanı taşlardan temizlendi.

TAŞLAR TEMiZLENDi

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgeleri arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat, 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile ‘Çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı’ kapsamına alınmasının ardından geçtiğimiz yılsonuna kadar toplamda 23 bin 114,807 dekar tarım alanı taşlardan temizlendi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
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TAŞLAR TEMiZLENDi

Yozgat il genelinde genel olarak, tarla tarımının yapıldığı, ürün çeşidi olarak da buğday yetiştiriciliğinin tercih edildiği hatırlatıldı. Arazilerin geniş olmasına karşın taşlı bir yapıya sahip olduğu vurgulanarak, taşlı ve kullanılmayan atıl durumda bulunan binlerce dönüm arazinin taşlardan temizlenerek, tarıma elverişli hale getirilmesi için 2014 yılından itibaren çalışma başlatıldığı bildirildi. Taşlık atıl durumdaki arazilerin tarım alanı olarak tekrar kullanıma açılması, taşlık alanlarda toprak işleme, hasat işlemlerinin daha uygun şartlarda yapılmasını sağlamak amacıyla, farkındalık uyandırmak, doğrudan ekim yöntemini yaygınlaştırmak adına taşlı toprakların değerlendirmesiyle ilgili eğitim çalışması yapılıp, makine ihtiyacının karşılandığının altı çizildi. 2017 yılında ise KOP TEYAP Mali Destek kapsamında yürütülen ‘Taşları Kırıyoruz Doğrudan Ekiyoruz’ projesi ile çiftçilerin kullanımına sunulmak üzere Taş Kırma, Sap Parçalama Makinası ve Dipkazan alınarak, tarla günleri ile çiftçilerin gösterimine sunulduğu hatırlatıldı. Yozgat’ta 23 Mayıs 2014 tarihli bakanlar kurulu kararı ile uygulamaya konulan ‘Çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı’ kapsamında ilk yıl bin 965,103 dekar alandaki taşlar temizlendi. 2015 yılında 3 bin 760,886 dekar, 2016 yılında 7 bin 236,507 dekar, 2017 yılında 6 bin 337,208 dekar tarım alanındaki taşların temizliği gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl ise 3 bin 815,103 dekar alanda taş temizliği yapıldı. Böylece Yozgat il genelinde program kapsamında toplam 23 bin 114,807 dekar tarım alanı taşlardan temizlenerek, üretime hazır hale getirilip, ekilip, biçildi. 

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