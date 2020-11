TASARRUFLU TARIM

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta nadasa bırakılan alanların daraltılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 2014 yılından itibaren uygulamaya konulan toprak işlemesiz tarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yozgat il genelinde nadasa bırakılan 2 milyon 300 bin dekar olan tarım alanı miktarının, yapılan çalışmalar doğrultusunda yüzde 50’nin üzerinde azaldığı kaydedildi. Toprak işlemesiz yöntemle ekim yapıldığında, girdi maliyetlerinin azalması, toprağın sıklıkla sürülmesinden kaynaklı hem yağış hem de rüzgar kaynaklı erozyona uğrayan toprak kaybının önlenmesi, girdi maliyetlerinin düşmesi gibi faktörler çiftçinin sistemi benimsemesinde önemli rol oynadı.

EKİM YAPILDI

Yozgat tarım ve Orman İl Müdürlüğü, toprak işlemesiz tarım uygulamasını yaygınlaştırmak amacıyla demonstrasyon amaçlı toprak işlemesiz tarım ekimlerine bu yıl da devam edilmesini uygun buldu. Bu kapsamda, kurumun teknik personelinin kontrolünde İl Müdürlüğüne ait doğrudan ekim mibzerleri kullanılarak ekimlere başlanıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, toprak işlemesiz tarım uygulamasıyla, toprağı herhangi bir alet ile işleme yapmadan ekip biçildiğini söyledi. Özkaya, çiftçinin toprak işleme ile uğraşıp, zaman ayırmadan önemli girdilerden olan mazottan da tasarruf sağlayarak, tarlasında normal tarımsal faaliyetlerine devam ettiğini anlattı. Özkaya, Toprak İşlemesiz Tarımı Yozgat il genelinde yaygınlaştırmak amacıyla eğitim ve yayım çalışmaları yapıldığını da bildirdi, çiftçilere bu sistemin sürdürülebilirliğini göstermek amacıyla önder çiftçilerle de demonstrasyon çalışmaları uygulamaya devam ettiklerini kaydetti. Özkaya, ‘’2021 üretim sezonunun ekim çalışmalarının yapıldığı bu dönemde de Merkez İlçemize bağlı Fakıbeyli ve Kuyumcu köyleri, Sarıkaya İlçemize bağlı Bağlıca, Saraykent İlçe merkezi olmak üzere 4 yerde demonstrasyon ekimlerimizi gerçekleştirdik. Yaptığımız ekimler tek yıla mahsus değil, kamuoyunun da bildiği yıllardır devam eden uygulamalarımızdır. Merkez Fakıbeyli köyünde 7. Yıl, Sarıkaya Bağlıca köyünde 5. Yıl, Merkez Kuyumcu köyünde 4. Yıl, Saraykent İlçe Merkezinde 3. Yıl toprak işlemesiz tarım ekimidir. Amacımız toprak işlemesiz tarımın sürdürülebilirliğini çiftçilerimize ve kamuoyuna göstermektir. Buralardaki toprak işlemesiz ekimlerde daha az masraf ve zahmetle aynı mevkilerde yapılan toprak işlemeli ekimlerle aynı verimleri almaktayız. Hatta bazı yerlerde verimlerimizi daha fazla olmaktadır’’ diye konuştu.

TASARRUFLU EKİM

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat’ta 5,5 Milyon dekar alanda kuru tarım yapıldığını hatırlatarak, bu sistemde dekardan 5 Litre yakıt tasarrufu sağlandığı gibi, toprak işleme aletlerine yapılan masrafların, işgücü ve amortisman maliyetlerinin de en aza indirildiğinin altını çizdi. Özkaya, ‘’Bu sistem yaygınlaştığında tarımda akaryakıt kullanımı azalacaktır. İlimizdeki kuru tarım alanlarımızın yarısında bu sistemi uygulandığında yılda 13 Milyon Litre yakıt tasarrufu sağlayabiliriz. Bunun parasal değerini hesapladığımızda ise yaklaşık 90 milyon liralık bir rakama ulaşılmaktadır. Ayrıca bu sistemde anızları toprak üstünde bıraktığımızdan dolayı toprağın organik madde seviyesi artmakta, toprak erozyonu azalmakta ve en önemlisi de anız yangınlarının önüne geçilmesi sağlanmaktadır. Yaşadığımız dünyayı ve çevreyi korumaktayız. Bu sistemde dikkat edilecek hususlar tarlaya her yıl farklı üretim çeşidinden ürün ekilmesi ve konu uzmanlarından teknik bilgi ve yardım alınmasıdır. İl Müdürlüğü olarak biz bu konuda her zaman çiftçimize teknik destek be bilgi vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.