Tasarruflu sulama dönemi

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, su azlığına ve kuraklığa yönelik ciddi su kayıplarının, israfların yaşandığı mevcut açık kanal sulama şebekelerinin borulu sisteme dönüştürülmesi, küçük su kaynakları üzerine depolama tesisleri yapımı ile tasarrufu yönelik sulama projelerine finansal destek sağladıklarını söyledi. Başkan Bostancı, ‘’2011 yılından bu yana bölge genelinde 778 adet projeye 729 milyon TL ödenek tahsis edilerek 121 bin hektar tarım alanının modern sulama sistemine kavuşması sağlanmıştır’’ dedi.