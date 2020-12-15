TARSİM'den çiftçiye 1.2 milyar

Günal, 2020’de, 550 bin sigortalı sayısına ulaştıklarını, toplam prim üretiminin ise 2.8 milyar lira olduğunu, bunun da 1.4 milyar lirasının devlet katkısından kaynaklandığını belirterek, bu yıl tarım sigortasında 1.9 milyon poliçe adedine ulaştıklarını söyledi. Günal, bu yıl üreticiye 1.2 milyar lira hasar ödediklerini ifade ederek, “Bunun da yüzde 50’si bitkisel üründen ve dolu hasarından geliyor. Antalya’da dolu ve fırtına hasarında seralar için 60 milyon lira hasar ödedik. Adana bölgesinde narenciyede fırtına hasarı nedeniyle 53 milyon lira hasar ödemesi yaptık. Toplamda 1.2 milyar lira hasar ödedik, toplamda ödeyeceğimiz hasar miktarı 1.6 milyar lirayı bulacak” dedi.

BUĞDAYIN SİGORTA BEDELİ 12 LİRA

SERPİL Günal, tarım sigortasının fiyatlarına da değinerek, şu açıklamaları yaptı: “TARSİM’in lokomotif ürünü buğday; üretici, bir dekarlık alanda 480 kilo buğday üretiyorsa, ödeyeceği prim 12 lira. Aslında prim 24 lira, bunun yüzde 50’sini devlet karşılıyor. Mesela, arpada dekar başına ortalama 410 kilo için çiftçinin ödeyeceği prim 10 lira. Bir örnek daha vereyim. En fazla sigortalanan ürün, kayısı. Kayısıda, bir hektar alanda 1790 kilo üretim yapıldığı zaman üreticimizin ödeyeceği prim 88 lira, bir o kadar da devlet destek oluyor.