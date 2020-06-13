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Tarla Günü yapıldı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, toprak işlemişiz tarım uygulamalarıyla ilgili yapılan çalışmaları çiftçilere tanıttı.

13 Haziran 2020 Cumartesi 01:27
Tarla Günü yapıldı

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta çiftçinin daha az zahmet, daha az su ile tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmesine imkan tanıyan Toprak İşlemesiz Tarım uygulaması çalışmalarını, gerçekleştirdiği etkinlikle çiftçilere tanıtıldı. Toprak işlemesiz tarımı Yozgat’ın tüm yerleşim birimlerinde yaygınlaştırmak amacıyla Boğazlıyan İlçesi Devecipınar köyünde Toprak İşlemesiz tarım Macar fiği demonstrasyonu yapıldı. Uygulama çiftçilere yerinde göstermek, toprak işlemesiz tarımı bölge çiftçilerine tanıtmak amacıyla tarla günü düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, İlçe Müdürü Ümmiye Çelik, Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu, teknik personel ve çiftçiler törende hazır bulundu. Tarım İl Müdürü Tanju Özkaya, Toprak İşlemesiz Tarım uygulamasını yaygınlaştırmak amacıyla eğitim, yayım ve demonstrasyon faaliyetleri yürüttüklerini bildirdi, 2014 yılında başlatılan çalışmaların devam ettiğini, olumlu sonuçlar alındığını anlattı. Özkaya, ‘’Boğazlıyan İlçemizde de uygulayarak, göstermek gayesiyle örnek ve önder çiftçimiz, aynı zamanda bir akademisyen olan Ali İhsan Özdemir hocamızla bu alanda bu bölgede ilk kez toprak işlemesiz Macar fiği ekimini çiftçilerimizle birlikte yapmıştık. Çevrede ve köyde çiftçilerimiz bu ekimiz sonucunu ilgiyle izlediler. Sonuç şu an tarlamızda görünmektedir. Ürünümüz gayet güzel görünüyor’’ dedi. Özkaya, çiftçilerin daha az masrafla daha fazla ürün elde etmesine öncülük etmek istediklerinin altını çizerek, ‘’Bu sistemde çiftçimiz tarlaya toprak işlemek için en az 3 defa girmeyecek bu ise girdi maliyetlerinin düşmesi anlamına geliyor. Ayrıca anızların toprak yüzeyinde bırakılması neticesinde anız yakmalarının önüne geçilecek anızların çürümesiyle toprağın organik maddesinin yükselmesiyle toprağın su tutma kapasitesi yükselecek, erozyon azalacaktır. İşgücünde tasarruf edilecektir. Ayrıca araç ve gereçlerin amortisman masrafları asgariye indirilecektir. Bütün bunlar üst üste koyulduğunda özellikle kıraç ve yarı taban arazilerde uygulanabilecek olan bir tarım sistemidir. Bu sistemi çiftçilerimize tavsiye ediyoruz’’ diye konuştu.

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Tarla Günü Yapıldı
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