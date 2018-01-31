Tarımsal ürünlerimizi tanıttık

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, kurum tarafından çağrıya çıkılan yatırım programları ve desteklemeleri hakkında tanıtım yapıldı.

42 ilden gelen yatırımcıların yer aldığı etkinlikte, yerel ürünlerin yer aldığı TKDK il koordinatörlükleri stantlarında Yozgat yöresi ürünlerinin de tanıtımı yapıldı.

Yozgat stantını ziyaret eden Bakan Fakıbaba’ya, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker tarafından, Aydıncık ilçesindeki atölyede yapılan ‘15 Temmuz Milli İrade Heykeli’ takdim edildi.

Programa, Bakanlık yetkilileri, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, TKDK genel koordinatörleri ve il koordinatörleri, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, Şanlıurfalı yatırımcılar, 42 ilde TKDK desteklerinden yararlanan kadın girişimciler ve vatandaşlar katıldı.

