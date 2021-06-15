Tarımsal üretime yakın takip

TOM Merkez ve Taşra teşkilatı teknik personeli, sahadan birebir gözlem, meteorolojik veri ve teknik bilgilerle ‘Fenolojik Değerlendirme – Hububatta ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi’ ile ilgili alan taraması çalışmalarını sürdürüyor. TMO Alım Muhafaza Daire Başkanı Gökhan Gürbüz, TMO Yerköy Şube Müdürü Yasar Demirtaş, Genel Müdürlük Şube Müdürleri ve diğer teknik personel Mayıs-Haziran dönemi verileri toplamak üzere ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Hazırlanan raporlar, tutanaklar TMO Genel Müdürlüğüne değerlendirilmek üzere gönderildi.