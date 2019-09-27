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Tarımsal üretimde Pazar sorunu

YOZGAT bölgesinde üretilen tarımsal ürünlerin pazarlanmasında yaşanılan sorun, çiftçinin üretimden vazgeçmesine neden oluyor.

Tarımsal üretimde Pazar sorunu

YOZGAT bölgesinde üretilen tarımsal ürünlerin pazarlanmasında yaşanılan sorun, çiftçinin üretimden vazgeçmesine neden oluyor.

27 Eylül 2019 Cuma 00:00
Tarımsal üretimde Pazar sorunu

Yozgat’ın organik tarım potansiyelinin geliştirilmesine yönelik, Bozok Sempozyumu etkinliğinde yapılan bir sunumda, ‘Organik Tarım Organize Sanayi Bölgesi’ kurulması tavsiye edilip, Bozok havalisinin hem ülke sathında hem de bütün dünya için organik ürün üretimi ve pazarlaması için bir oba haline getirilmesinin mümkün olduğunun altı çizildi. Kayseri ve Ankara gibi iki büyük şehir başta olmak üzere Bozok çevresinde bulunan vilayetlerle irtibat kurularak, ürünlerin pazara ‘sıcak’ olarak sunulması için gerekli altyapının sağlanarak, mümkün hale getirilmesinin pazarlamada özellikle küçük işletmeciler için büyük kolaylıklar sağlayacağının altı çizildi. ‘Organik Tarım Ürünleri Fuarı ve Kongresi’ başlıklı bir fuar faaliyeti yıllık olarak tertip edilerek, bu faaliyetin gelenek haline getirilmesi gerektiği, bu şekildeki bir oluşum bölgenin cazibe merkezi olmasına, bölgenin organik tarımda markalaşmasına katkı sağlayacağına da vurgu yapıldı. 

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