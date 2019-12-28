Tarımsal üretim anlatıldı

Çekerek Üreten Eller Platformu Başkanı Bilal Aktaş, bilinçli tarım, barajdan sulama sistemi, üzüm bağları, ceviz, sebze, meyve, seracılık konularında bilgi aktardı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal da, Türkiye’nin zengin, bereketli topraklara sahip olduğunu, bu zengin ve verimli topraklardan birlikte faydalanılması için elbirliği, işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Başkan Ünal, ‘’Hükümetimizin desteklemiş olduğu bilinçli tarım konulu konferansa katılarak, vermiş olduğunuz destekten ötürü teşekkür ederim. Daha bilinçli, kasabamızda yapılmasını arzu ettiğimiz, sizlerle birlikte sonucuna ulaşacağımız çalışmalara da başlamak durumundayız. Kasabamızın rakımına göre uygun fidanları ve sebzelerimizi dikmek, ekmek gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte toprak analizi yapılmadan kontrolsüzce bağ, ceviz, elma gibi ağaç fidelerinin dikimini veya sebze ekimini uygun görmüyoruz. Yıllarca yapılan bir hata ekonomik zararlar doğurmuştur. O nedenle katma değeri yüksek, gelir getiren bir tarım anlayışını beraberce başaracağımıza inancım tamdır’’ diye konuştu.