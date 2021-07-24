TARIMSAL SULAMAYA DESTEK

Türkiye’nin önemli tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta tarım alanlarının sulanabilmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına başlanılan baraj ve göletlerin tamamlanmasına yönelik inşaat çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, nüfusunun 146 binin kırsalda, 275 bininin de şehir merkezlerinde yaşadığı Yozgat’ta 50 bin çiftçiden 43 bini Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı bulunuyor. 13 Milyon 690 bin dekar yüzölçümüne sahip Yozgat’ta toplam tarım alanı 6 milyon 230 bin dekar. Bunun 1 milyon 213 dekarı nadasa bırakılıyor. Tarım alanlarının yüzde 63’ü ekonomik olarak sulanabilir tarım alanı olduğu, bununda 760 bin dekara karşılık geldiği kaydedildi. Yeterli su kaynaklarına sahip bulunmayan Yozgat’ta kurak toprakların sulanabilmesine yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. İl genelinde 2013-2017 yılları arasında başlanılan 10 baraj ve 4 gölet inşaatında çalışmalar devam ediyor. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Oğulcuk, Akdağmadeni’nde Çalışkan barajı, Sorgun’da Taşlık barajı ile Gevrek ve Erkekli göletlerinin inşaatına 2013 yılında başlanıldı. Şefaatli Kumkuyu ve Sorgun Araplı Barajına 2014 yılında, Akdağmadeni Bahçecik Barajı ile Aydıncık Baydiğin göleti temeli ise 2015 yılında temeli atıldı. Aydıncık Kösrelik Barajı, Yozgat Merkez Sarımbey göleti 2016 yılında, Sorgun Sarıhamzalı Bahadın, Sorgun Eymir ve Yerköy İnandık Barajının yapımına da 2017 yılında başlandı. DSİ Genel Müdürlüğü, Yozgat il genelinde yapılan yatırımlar ile mümbit toprakların su ile buluşturulmaya çalışıldığı, içme ve kullanma suyu ihtiyaçları karşılanırken, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Yozgat merkez ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkat çekilen açıklamada, ‘’DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor’’ denildi.

OĞULCUK BARAJI

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde yapımına 2013 yılında başlanılan ve 2015 yılında tamamlanması planlanan Oğulcuk Barajı inşaatında fiziki gerçekleşmenin yüzde 75 seviyesine ulaştığı açıklandı. Siyesiler tarafından sürekli gündemde tutulan Oğulcuk Barajı inşaatının 2 Mayıs 2013 yılında yer teslimi yapılarak işe başlandı, sözleşmeye göre 2 Nisan 2015 tarihinde tamamlanması planlandı. Ancak, aradan geçen 8 yıllık süreçte baraj inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 75 seviyesinde olduğu bildirildi. DSİ tarafından yapılan açıklamada, Yozgat Boğazlıyan Oğulcuk Barajı’nda çalışmaların devam ettiği vurgulanarak, barajda depolanacak su ile 18 bin 720 dekar tarım arazisinin sulanacağı kaydedildi. Baraj gövde kazıları, dipsavak, ENH işleri, Dolusavak yapısı, enjeksiyon işleri ile yol imalatları tamamlandığı, yüzde 75 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı barajda, dolgu imalatlarının tamamlanmasına müteakip vana odası mekanik imalatları yapılacağı, ardından da su tutma işlemine geçileceği bildirildi. Temelden yüksekliği 30,50 metre ve su depolama kapasitesi 15,98 milyon metreküp olan Yozgat Boğazlıyan Oğulcuk Barajı’nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 10 milyon 41 bin 957 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğinin de altı çizildi.