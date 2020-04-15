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Tarımsal sulamada elektrik faturaları ertelensin

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta tarımsal sulama faaliyetleri devam ederken, tarımsal sulamada kullanılan elektrik faturalarının ertelenmesi istendi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 23:54
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Tarımsal sulamada elektrik faturaları ertelensin

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, korona virüs sebebiyle tarımsal sulama elektrik faturalarının Ağustos, Eylül, Ekim tarihlerine ertelenmesinin çiftçiye büyük fayda sağlayacağını söyledi. Akay, ‘’Çiftçimiz, Devletimizden bu yönde acil adım atmasını bekliyor’’ dedi.

Başkan Akay, Şekerin stratejik bir sektör olduğunu da hatırlatarak, ‘’Orta Anadolu çitçisi geçimini şeker pancarından sağlıyor. Devletimizin şeker sektörüne mutlaka destek vermesi, Türk Şeker'in acil olarak şeker fiyatlarını düzenlemesi lazım'’ diye konuştu.

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Tarımsal Sulamada Elektrik Faturaları Ertelensin
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