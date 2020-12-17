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Tarımsal krediye yapılandırma

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatifler ve ortaklarının borçlarının, yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamında, her yıl bir taksit olmak üzere 5 eşit taksitle tahsil edileceğini belirterek, bu fırsatın değerlendirilmesini istedi.

17 Aralık 2020 Perşembe 00:56
Tarımsal krediye yapılandırma

BAZI Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi. Yozgat tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal amaçlı kooperatifler veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31 Ağustos 2020'den önce kullandırılan kredilerden 17 Kasım itibarıyla vadesi gelmiş olanların yeniden yapılandırılacağını bildirdi. Özkaya, ‘’Taksitlendirmeden yararlanmak için 31 Ocak 2021 mesai saati bitimine kadar bağlı olunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne müracaat edilecek. Söz konusu süre uzatılmayacak. Müracaat, kooperatifin ortağı tarafından veya ortaklar adına kooperatif tarafından yapılacaktır’’ dedi. Özkaya, anaparaya, kredinin ödenmeyen ilk taksit vadesinin başlangıç tarihinden 17 Kasım 2020 tarihine kadar basit usulde yıllık yüzde 3 faiz uygulanacağını, alacağa vadesi geçtikten sonra ödeme yapılması halinde, bu ödemelerin düşülerek, yapılandırmaya esas toplam borç tutarının belirleneceğini ifade etti. Özkaya, ‘’Anaparaya ilişkin daha önce tahsil edilmiş faizler, kanun uyarınca yapılan hesaplamada herhangi bir işlem görmeyecek. Yapılan hesaplamalar sonucunda alacağa ilişkin yapılan ödemeler nedeniyle kooperatif veya ortakların ödemesi gereken tutar bulunmaması halinde ilgililerden herhangi bir ödeme talebinde bulunulmayacak. Kooperatif ve ortakların kanunun yayımı tarihinden önce yaptığı ödemelerin, tespit edilen borç tutarından fazla olması halinde herhangi bir ret ve iade yapılmayacak. Taksitlendirmeye esas toplam borç miktarı 5'e bölünerek, her yıl bir taksit olmak üzere 5 eşit taksitle tahsil edilecek. İlk taksit ödemesinin vadesi Kasım 2021 olacak’’ diye konuştu. Özkaya, kredi borcu bulunan çiftçilerin bu fırsattan yararlanmaları için gerekli başvurularını yapmaları istedi.

Anahtar Kelimeler:
Tarımsal Krediye Yapılandırma
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