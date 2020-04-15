Tarımsal faaliyetler devam ediyor

Özkaya, tarım ve hayvancılık üretiminin devam etmesi amacıyla, 20-65 yaş aralığındaki bütün çiftçilerin herhangi bir kısıtlama söz konusu olmadan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam edebileceğini kaydetti. Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın konuyla ilgili ilgili kurumlara talimat verdiğini bildiren Özkaya, ‘’Bu bağlamda tarım ve hayvancılık faaliyetlerine girdi temin eden akaryakıt, yem, gübre, ilaç ve benzeri ürünleri satan işletmeler açık. Bu ürünlere erişimde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 65 yaş üstü ve 18-20 yaş aralığındaki vatandaşlarımızın Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Ziraat Odalarına kayıtlı olduklarını belgeleyen evrakları ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam edebileceklerdir’’ dedi. Özkaya, tarımda çalışacak mevsimlik işçilerin Yozgat’a giriş ve çıkışları ile ilgili olarak Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın talimatıyla komisyon oluşturulduğunu, mevsimlik işçilerin gerekli izin işlemlerinin ivedi şekilde yapılarak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin aksamadan devam etmesinin sağlandığını anlattı.