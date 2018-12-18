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Tarımsal eğitimler başladı

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta havaların soğumasıyla birlikte hafifleyen tarımsal faaliyetleri fırsat bilen Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, eğitim faaliyetlerine start verdi.

Tarımsal eğitimler başladı

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta havaların soğumasıyla birlikte hafifleyen tarımsal faaliyetleri fırsat bilen Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, eğitim faaliyetlerine start verdi.

18 Aralık 2018 Salı 07:00
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Tarımsal eğitimler başladı

Genel olarak tarla tarımının yapıldığı Yozgat’ta, ürün çeşidi olarak buğday yetiştiriciliğinin öne çıktığına dikkat çekilerek, arazilerin taşlı bir yapıya sahip olmasının çiftçileri zorladığı kaydedildi. Yozgat’ta taşlık, atıl durumdaki arazilerin tarım alanı olarak tekrar kullanıma açılması, taşlık alanlarda toprak işleme, hasat işlemlerinin daha uygun şartlarda yapılmasını sağlamak amacıyla çiftçilere yönelik eğitim çalışması yapıldı. Doğrudan ekim yöntemini yaygınlaştırmak adına taşlı toprakların değerlendirmesiyle ilgili verilen eğitime katılanlara belge de verildi. Yozgat Tarım Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, yürütülmekte olan ‘Taşları Kırıyoruz Doğrudan Ekiyoruz’ projesi ile çiftçilerin kullanımına sunulmak üzere Taş Kırma, Sap Parçalama, Dipkazan makinasının alındığını, tarla günleri ile çiftçilerin gösterimine ve kullanımına sunulduğunu söyledi. Özdemir, ‘’Uygulanan proje kapsamında Divanlı ve Çalılı Köyünde İl Müdürlüğümüz personelleri ve Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyelerince eğitim toplantıları düzenlendi. Çiftçilerimize, taşları kırarak topraklarımızın bünyesinde halihazırda mevcut olan organik maddelerin topraktan çıkarılmadan değerlendirilmesi anlatıldı. Bununla birlikte, ülkemiz tarımının kanayan yarası olan anız yakmanın sakıncalarından bahsedilerek, anızları yakmak yerine değerlendirmek adına toprak üzerinde parçalayarak ya da doğrudan ekim usulü tarım yapmalarının daha faydalı olacağı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu’’ dedi.

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