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Tarımsal Araştırma

Tarımsal Araştırma

05 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Tarımsal Araştırma

Maltepe Spor Salonu’nda oynanan maçı İstanbul Bölgesinden Arzu Medeni ve İzmir Bölgesinden Nilgün İlbay Acun yönetti. Karşılaşmada Eskişehir bölgesinden Uğur Bekyürek gözlemci olarak görev yaptı. Ev sahibi takım maça iyi başladı. Agresif savunma ve hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışan Marmara Üniversitesi’nde İlker Ağar attığı gollerle; kaleci Burak Yıldırım’da kurtarışlarıyla dikkat çekti. Ev sahibi takım müsabakanın ilk yarısını 15-14 önde kapattı. İkinci yarı dengeli geçse de Marmara Üniversitesi ağırlığını hissettirdi. Ev sahibi takım Marmara Üniversitesi, son saniyelere berabere girilirken son topu iyi kullandı. İlker Ağar son topta golü bularak takımına galibiyeti getirdi.

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