Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109111
ALTIN
369.738
DOLAR
6.7527
STERLİN
8.4765
EURO
7.5684

Tarımkart çiftçiye ulaştı

VakıfBank tarafından hazırlanan ‘Tarımkart’ çiftçiye ulaştırıldı.

03 Haziran 2020 Çarşamba 23:53
Tarımkart çiftçiye ulaştı

VAKIFBANK ve Kayseri Şeker işbirliği ile Kayseri Şeker, Turhal ile Boğazlıyan Şeker Fabrikalarına bağlı pancar üretimi yapan 15 bin çiftçiye, fabrika garantörlüğünde verilen Tarımkart’lar, çiftçilere verilmeye başlandı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a kartı, Vakıfbank Bölge Müdürü Cihad Akyol tarafından takdim edildi. Bölge Müdürü Akyol, Başkan Akay’ı makamında ziyaret ederek, Tarımkart uygulamaları, sürdürülebilir tarım, çiftçi girdilerinin arttırılması ve çiftçilerin gider kalemlerinde, banka olarak verilen destekler hakkında bilgiler verdi. Vakıfbank Bölge Müdürü Cihad Akyol, çiftçilerin Tarımkart’ı nakit çekim, akaryakıt, gübre, yem, zirai ilaçlar, Tarım Kredi Kooperatifleri, Sulama Birlikleri gibi anlaşmalı üye işyerleri ile 6 aya kadar faizsiz şekilde kullanabileceklerini söyledi. 
Başkan Akay ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vakıfbank ile Kayseri Şeker işbirliğiyle tarım alanındaki çalışmalarını derinleştirerek daha yaygın hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, Tarımkart’ın kısa süre içerisinde çiftçiler adına çok önemli yardımcı ve girdi kalemi olacağına inandıklarını ifade etti. Akay, özellikle Korona virüsle mücadele süresince tarımın stratejik sektör olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirtti. Akay, “Tarım Bankacılığı uygulamaları, tarım uzmanları ve 50’ye yakın tarıma özel ürün ve hizmet ile çiftçilerin finansman sorunlarını çözmeye odaklanan VakıfBank ile Kayseri Şeker’in 15 bin çiftçiyi kapsayan bir işbirliği anlaşması ile Tarım kart uygulamasını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kampanya dönemlerimiz boyunca çiftçilerimize desteğimizi sürdürüyoruz, tarımın birçok alanında da çiftçimize çeşitli hizmetler sunuyoruz. Tarımkart ile dijital dünyanın bir gereksinimini çiftçilerimize kazandırarak, önemli bir zaman kaybının da önüne geçmiş oluyoruz, Tarımkart’ın çiftçimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Ziyaretin ardından Vakıfbank Bölge Müdürü Cihad Akyol, Başkan Akay’a Tarımkart’ını takdim ederek, kartın çiftçilere hayırlı uğurlu olmasını diledi. 

Anahtar Kelimeler:
Tarımkart çiftçiye Ulaştı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Besi destekleri ödeme tarihi belli oldu
Besi destekleri ödeme tarihi belli oldu
Hibe desteği başvuru ilanı
Hibe desteği başvuru ilanı
Ekimler devam ediyor
Ekimler devam ediyor
Çiftçi üretim için tarlasına koştu
Çiftçi üretim için tarlasına koştu
Tarıma sulama katkısı…
Tarıma sulama katkısı…
ÇiFTÇi MEMNUN AMA!
ÇiFTÇi MEMNUN AMA!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim