Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96809
ALTIN
237.512
DOLAR
5.7725
STERLİN
7.5493
EURO
6.5156

Tarımın ihtiyaçları konuşuldu

YOZGAT Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile bir araya gelerek, ilin tarım ve hayvancılık konusundaki ihtiyaçlarını masaya yatırdılar.  

Tarımın ihtiyaçları konuşuldu

YOZGAT Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile bir araya gelerek, ilin tarım ve hayvancılık konusundaki ihtiyaçlarını masaya yatırdılar.  

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
29 Okunma
Tarımın ihtiyaçları konuşuldu

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Belediye Başkanı Köse’ye ilin tarımsal ve hayvansal üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar hakkında bilgi verip,  borsa olarak yapılan çalışmaları aktardı. Erkekli, Yozgat’a kurulacak ‘Buğday Pazarı’ için yer tahsisinde bulunmaya hazır olduklarının altını çizerek, ‘Yozgat Hayvan Pazarı ve Kesimhane’ konularını da yatırıma dönüştürerek, aşması gerektiğini söyledi. Erkekli, Hayvan Pazarı için başlatılan çalışmanın takip edilip, desteklenmesinin yanı sıra buğday pazarı için yer tahsisi yapılması konusunda hazırlık yaptıklarını vurguladı, ‘’Yozgat tarım ve hayvancılık kentidir. Bu gerçek üzerinden hareketle borsa olarak, diğer paydaşlarımız ve yerel yönetimler, il idaresi, kamu kurumları ile birlikte hareket ederek, Yozgat tarımını, hayvancılığını kalkındırmak, marka haline getirmek istiyoruz. Bunun için ortak çalışmalara imza atmamız gerekir’’ diye konuştu. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ta tarım ve hayvancılığın gelişmesi noktasında atılacak adımlara Belediye olarak destek vermek zorunda olduklarını hatırlatarak, Yozgat için ortak çalışmalar yapılması, Yozgat’ın kalkınması, ekonomik anlamda güçlenebilmesi için zorunlu olduğunu anlattı.  Borsa Başkanı Erkekli, bu ayın son günlerinde gerçekleştirecekleri Batum İş Dünyası, Tarım ve Hayvancılık alanında faaliyet gösteren firmalar,  Ticaret ve Sanayi Odası, Batum Ticari Ataşeliği ile yapacakları ortak çalışma toplantısına Belediye Başkanı Celal Köse’yi de davet etti. Başkan Köse’ye yapılan ziyarette, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Erkekli ile birlikte Yozgat Odalar Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara, Borsa Genel Sekreteri Nazif Gençarslan ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sulama Tesisi Yatırımlarına devam
Sulama Tesisi Yatırımlarına devam
ARICILIK GELiŞiYOR
ARICILIK GELiŞiYOR
Aspir deneme ekimi yapıldı
Aspir deneme ekimi yapıldı
Tohum dağıtıldı
Tohum dağıtıldı
Kaz çiftliği kurdu
Kaz çiftliği kurdu
MARKA  OLUYORUZ!
MARKA  OLUYORUZ!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim