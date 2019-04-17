Tarımın ihtiyaçları konuşuldu

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Belediye Başkanı Köse’ye ilin tarımsal ve hayvansal üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar hakkında bilgi verip, borsa olarak yapılan çalışmaları aktardı. Erkekli, Yozgat’a kurulacak ‘Buğday Pazarı’ için yer tahsisinde bulunmaya hazır olduklarının altını çizerek, ‘Yozgat Hayvan Pazarı ve Kesimhane’ konularını da yatırıma dönüştürerek, aşması gerektiğini söyledi. Erkekli, Hayvan Pazarı için başlatılan çalışmanın takip edilip, desteklenmesinin yanı sıra buğday pazarı için yer tahsisi yapılması konusunda hazırlık yaptıklarını vurguladı, ‘’Yozgat tarım ve hayvancılık kentidir. Bu gerçek üzerinden hareketle borsa olarak, diğer paydaşlarımız ve yerel yönetimler, il idaresi, kamu kurumları ile birlikte hareket ederek, Yozgat tarımını, hayvancılığını kalkındırmak, marka haline getirmek istiyoruz. Bunun için ortak çalışmalara imza atmamız gerekir’’ diye konuştu. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ta tarım ve hayvancılığın gelişmesi noktasında atılacak adımlara Belediye olarak destek vermek zorunda olduklarını hatırlatarak, Yozgat için ortak çalışmalar yapılması, Yozgat’ın kalkınması, ekonomik anlamda güçlenebilmesi için zorunlu olduğunu anlattı. Borsa Başkanı Erkekli, bu ayın son günlerinde gerçekleştirecekleri Batum İş Dünyası, Tarım ve Hayvancılık alanında faaliyet gösteren firmalar, Ticaret ve Sanayi Odası, Batum Ticari Ataşeliği ile yapacakları ortak çalışma toplantısına Belediye Başkanı Celal Köse’yi de davet etti. Başkan Köse’ye yapılan ziyarette, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Erkekli ile birlikte Yozgat Odalar Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara, Borsa Genel Sekreteri Nazif Gençarslan ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

