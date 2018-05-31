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Tarımın fotoğrafı

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ‘Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraflar Yozgat’ta da sergilendi.

Tarımın fotoğrafı

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ‘Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraflar Yozgat’ta da sergilendi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Tarımın fotoğrafı

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü dereceye giren fotoğrafları İl Kültür Müdürlüğü salonunda sergiye açarak vatandaşların beğenisine sundu. Sergi açılışına Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Kültür Müdürü Metin Halıcı, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı.  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, 2009 yılından bu yana düzenlenen ‘Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda derece elde eden fotoğrafları sergide beğeniye sunduklarını söyledi. Fotoğraflarda Türkiye’nin tarımsal üretimi ve tarımla uğraşan vatandaşların yer aldığına dikkat çeken Ziyaettin Özdemir fotoğrafların hafta sonuna kadar sergilenmeye devam edeceğini anlattı.

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