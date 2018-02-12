Tarımı konuştular

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, son yıllarda hayvancılık sektörünün geliştirilmesine yönelik atılan adımlara yenileri de eklenilmesi planlandı. Yozgat’ın tarım ve hayvancılık sektörünün masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bozok Üniversitesi’nin Yerköy ilçesindeki uygulama alanlarının devreye sokular, çiftçiye daha kaliteli üretim yapması konusunda destek vereceğini söyledi. Bozdağ, Yozgat’ta 500 baş kapasiteli damızlık gebe düve ve damızlık koç teke üretim merkezleri ile birlikte Sorgun ilçesinde Organize Hayvancılık Bölgesi’nin faaliyete geçirileceğini bildirdi.

BAŞBAKAN Yardımcısı Bozdağ, Et ve Süt Kurumunu özelleştirme statüsünden çıkardıklarını, Et ve Süt Kurumu bünyesinde süt tesisinin de faaliyete geçirilmesiyle Yozgat’ın hayvancılık bakımından önemli bir üs haline geleceğinin altını çıktı, Yozgat halkının bunu sahiplenmesini istedi. Kabalı projesinin Türkiye’ye örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Bozdağ, Bayındırhüyük’te, Karanlıkdere’de ve Yozgat’ın diğer yerlerinde buna benzer projelerin hayata geçirileceğini, diğer ilçelerdeki benzer projelerin de Yozgat’ı çok farklı bir noktaya geleceğini kaydetti.