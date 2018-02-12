Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114840
ALTIN
161.912
DOLAR
3.8111
STERLİN
5.2793
EURO
4.6782

Tarımı konuştular

Yozgat tarımı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın da katılımı ile masaya yatırıldı.

Tarımı konuştular

Yozgat tarımı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın da katılımı ile masaya yatırıldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
50 Okunma
Tarımı konuştular

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, son yıllarda hayvancılık sektörünün geliştirilmesine yönelik atılan adımlara yenileri de eklenilmesi planlandı. Yozgat’ın tarım ve hayvancılık sektörünün masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bozok Üniversitesi’nin Yerköy ilçesindeki uygulama alanlarının devreye sokular, çiftçiye daha kaliteli üretim yapması konusunda destek vereceğini söyledi. Bozdağ, Yozgat’ta 500 baş kapasiteli damızlık gebe düve ve damızlık koç teke üretim merkezleri ile birlikte Sorgun ilçesinde Organize Hayvancılık Bölgesi’nin faaliyete geçirileceğini bildirdi.
BAŞBAKAN Yardımcısı Bozdağ, Et ve Süt Kurumunu özelleştirme statüsünden çıkardıklarını, Et ve Süt Kurumu bünyesinde süt tesisinin de faaliyete geçirilmesiyle Yozgat’ın hayvancılık bakımından önemli bir üs haline geleceğinin altını çıktı, Yozgat halkının bunu sahiplenmesini istedi. Kabalı projesinin Türkiye’ye örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Bozdağ, Bayındırhüyük’te, Karanlıkdere’de ve Yozgat’ın diğer yerlerinde buna benzer projelerin hayata geçirileceğini, diğer ilçelerdeki benzer projelerin de Yozgat’ı çok farklı bir noktaya geleceğini kaydetti.

Son Güncelleme: 11.02.2018 16:46
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MERKEZ OLUYORUZ!
MERKEZ OLUYORUZ!
Gündem tarım olacak
Gündem tarım olacak
Tarımcılara belge
Tarımcılara belge
Kabalı Anlatıldı
Kabalı Anlatıldı
MERCiMEK KIZARACAK!
MERCiMEK KIZARACAK!
Tarımsal Araştırma
Tarımsal Araştırma

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim