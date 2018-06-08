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Tarımdan gıda denetimi

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Ramazan ayında  rutin denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini, tüketici sağlığının korunması için özellikle tüketimi artan gıda ürünlerine yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.

Tarımdan gıda denetimi

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Ramazan ayında  rutin denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini, tüketici sağlığının korunması için özellikle tüketimi artan gıda ürünlerine yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.

08 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Tarımdan gıda denetimi

Özdemir, ‘’Bu kapsamda ekmek ve pide, unlu mamüller, pasta ve tatlı üretimi yapan firmalar ile lokanta denetimlerine ağırlık verildi. Gıda satışı yapan yerlere de gerekli uyarılar yapılarak, gerekirse yasal işlem uygulanacağı uyarısında bulunuldu. Güvenilir gıda arzının sağlanması kurum olarak bizim sorumluluğumuz içerisindedir. Bu konuda taviz verilmeyecektir. Özellikle dükkanların önünde ve açıkta uygun olmayan koşullarda gıda satışının önüne geçilmesi gerekmektedir. Gıdalarda etiket bulundurulması, son tüketim tarihine titizlik gösterilmesi önemlidir’’ dedi.

Özdemir, Gıda ve Yem Şubesi’nde görevli personelin, Yozgat İl genelinde faaliyet gösteren gıda ve yem işletmelerinin, teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak faaliyet göstermeleri, gıdanın güvenilir bir şekilde tüketiciye arz edilmesi, tüketici sağlığının korunması ile sektörde haksız rekabetin önüne geçilmesi için çalışmalarını, denetimlerini her geçen yıl hızlandırarak devam ettirmekte olduğunu anlattı. Özdemir, ‘’Söz konusu denetim ve kontroller sırasında gıdaların güvenilirliğinin ve mevzuata uygunluğunun kontrolü amacıyla numuneler alınmaktadır. 2018 Yılı içinde Yıllık Numune Alma Planı ve şikâyetler üzerine 29 gıda numunesi alınmıştır 2018 yılının ilk 5 ayında gıda işletmelerine yönelik yaklaşık 757 denetim gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde de gıda denetimlerine özverili bir şekilde devam edilecektir" diye konuştu.

Özdemir, denetimlerin bayram öncesinde ise özellikle unlu mamuller ve tatlı üretimi yapan işletmeler ile bayram şekeri satışı yapılan firmalar üzerinde yoğunlaşacağının altını çizdi. Özdemir, "Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıdanın arzı konusunda hassasiyetimiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızın ramazan ayının ve bayramının huzurlu geçmesi için üzerimize düşeni yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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