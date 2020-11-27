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Tarımda yüzde 50 tasarruf

KOP İdaresi Başkanlığının inovasyon içeren projelere verdiği destekler hem üreticiye hem de ülke ekonomisine katkı olarak geri dönmeye devam ediyor. Verilen destekle tarla işlemede yüzde 50 tasarruf dönemine de start verildi.

27 Kasım 2020 Cuma 00:32
Tarımda yüzde 50 tasarruf

YOZGAT ile birlikte Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale ve Kırşehir illerini kapsayan bölgeye hizmet üreten kısa adı KOP olan Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, tarımda tasarruf uygulamasını başlattı. Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı kapsamında desteklenen ‘Şeritvari Sürüm Tekniği’ ile bir taraftan toprak işleme masraflarında ve zaman kayıplarından tasarruf sağlanırken diğer taraftan da anız yangınlarının önüne geçilerek, toprağın organik yapısı koruması sağlanıyor. Yurt dışında son yıllarda doğrudan ekim yapılamayan tarlalarda uygulanmakta olan şeritvari (zebra sürüm) toprak işleme uygulaması, tarlanın her tarafını değil, sadece tohumun ekileceği sırayı dikey yöntemle işleyen, aynı zamanda tohum yatağının uygun toprak derinliğine gübre atan yeni bir sistem olarak öne çıktı. Mısır ve ayçiçeği önceliğinde sıraya ekimi yapılan yazlık bitkiler için geliştirilen projede yaklaşık yüzde 50 oranında yakıt tasarrufu sağlandığı kaydedildi. Toprak yapısını koruyan bu sistem ile su, yakıt ve işçilikten ciddi oranda tasarruf ediliyor. Böylelikle bölgenin en büyük sorunu olan nem kayıplarının azaltılması, daha az toprak işleme, anız yakılmaması, yabancı otlarla mücadele, daha az iş gücü ve yakıttan kazanç, kaymak tabakası oluşmaması gibi birçok fayda ön plana çıkıyor. 

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Tarımda Yüzde 50 Tasarruf
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