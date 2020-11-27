Tarımda yüzde 50 tasarruf

YOZGAT ile birlikte Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale ve Kırşehir illerini kapsayan bölgeye hizmet üreten kısa adı KOP olan Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, tarımda tasarruf uygulamasını başlattı. Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı kapsamında desteklenen ‘Şeritvari Sürüm Tekniği’ ile bir taraftan toprak işleme masraflarında ve zaman kayıplarından tasarruf sağlanırken diğer taraftan da anız yangınlarının önüne geçilerek, toprağın organik yapısı koruması sağlanıyor. Yurt dışında son yıllarda doğrudan ekim yapılamayan tarlalarda uygulanmakta olan şeritvari (zebra sürüm) toprak işleme uygulaması, tarlanın her tarafını değil, sadece tohumun ekileceği sırayı dikey yöntemle işleyen, aynı zamanda tohum yatağının uygun toprak derinliğine gübre atan yeni bir sistem olarak öne çıktı. Mısır ve ayçiçeği önceliğinde sıraya ekimi yapılan yazlık bitkiler için geliştirilen projede yaklaşık yüzde 50 oranında yakıt tasarrufu sağlandığı kaydedildi. Toprak yapısını koruyan bu sistem ile su, yakıt ve işçilikten ciddi oranda tasarruf ediliyor. Böylelikle bölgenin en büyük sorunu olan nem kayıplarının azaltılması, daha az toprak işleme, anız yakılmaması, yabancı otlarla mücadele, daha az iş gücü ve yakıttan kazanç, kaymak tabakası oluşmaması gibi birçok fayda ön plana çıkıyor.