TARIMDA UMUTLU TAKiP

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce ‘Yerli ve Milli Tohumların’ yaygınlaştırılması amacıyla Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tahsis edilen buğday tohumlarıyla deneme ekimleri yapıldı. Yozgat Merkez Bayatören köyünde Ali Şahiner’in tarlasına 19 çeşit Buğday, 14 çeşit Arpa ekimlerinde bitki gelişimlerinin umut verici olduğu kaydedildi. Yerköy ilçesinin Kumluca köyünde ise Ketencik ekimi yapıldı. Önceki yıllarda da demonstrasyon ekimlerinin yapıldığı, olumlu sonuçlar alındığı hatırlatılarak, ‘’Yozgat’ta kıraç şartlarda kışlık olarak ekilip yetişebilen soğuğa dayanıklı alternatif bir yağlık bitki olan Ketencik, bakım ve işçilik gerektirmiyor. Zamanında ekilip hasat edildiğinde pazarında sıkıntı bulunmamaktadır’’ denildi. Yerköy ilçesinin Kumluca Köyünde ise Hüseyin Arslan isimli çiftçinin tarlasına yerli tohumdan buğday ekimi yapıldı. Yerli ve Milli Tohumların yaygınlaştırılması amacıyla Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne tahsis edilen buğday tohumlarıyla yapılan deneme ekimlerinde bitki gelişiminin iyi olduğu bildirildi. Açıklamada, ‘’Taban arazi olup sulanmıştır. Geçen yıl Nevzatbey çeşidinden 1 sulama ile dekardan 730 kilo verim almıştır. Bu sene de durum iyi görünmektedir. May8462 çeşidinden ise kıraç şartlarda diğer çeşitlerin dekardan 150 kilo verim verdiği aynı tarda dekardan 250 kilo verim vermişti. Bu çeşidimizde şu an çok iyi görünmektedir’’ ifadeleri kullanıldı.Tarım İl Müdürlüğü, Sarıkaya Bağcılar köyünde Yalçın Akdemir’in tarlasına tarlada herhangi bir işlem yapılmaksızın doğrudan anıza mercimek ekimi, Boğazlıyan ilçesinin Gövdecili köyünde İdris Oğuzhan’ın tarlasına ise Şahar Çeşidi Yeşil Mercimek ekiminin yapıldığı, bu ürünlerin bitki gelişimlerinin de takibinin yapıldığı bildirildi.