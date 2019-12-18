Tarımda toplu üretim

Geçen yıl yapılan düzenleme ile Devlet Su İşleri’ne devri yapılan tarım alanlarını toplulaştırma çalışmaları kapsamında, Yozgat’ta bu yıl 278 bin 560 dekar tarım alanında toplulaştırma yapıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, sulama projelerinin arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulanması halinde, parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığını, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığını söyledi. Aydın, arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin de yüzde 90 oranında azaldığını kaydetti. Arazi toplulaştırması ile parsellerin büyüdüğünü, tarım teknikleri, sulama metotlarının uygulanmasının kolaylaştığına vurgu yapan Genel Müdür Aydın, parsel sayısının azalıp, parsel büyüklüğü arttığını, düzenli ve ideal parsel şekillerinin oluşturulduğunu anlattı. Aydın, ‘’Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır’’ dedi. Yurt genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Yozgat’ta 278 bin 560 dekar arazide toplulaştırma yaptıklarını bildirdi. Genel Müdür Aydın, ‘’Yozgat ilimizde 2019 yılında 3 adet projede toplam bir milyon 106 bin dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 278 bin 560 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 827 bin 440 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir’’ diye konuştu. Çalışmalar kapsamında, sınırları düzeltme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da anlattı. Aydın, Kayseri, Yozgat ve Kırşehir illerinde 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 7 proje dâhilinde 489 bin 300 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmalarının tamamlandığını, projelerin tamamının uygulanması sonucu 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon 593 bin 260 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

ÇALIŞMALAR 2012 BAŞLADI

Daha önce Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen tarım alanları toplulaştırma çalışmalarına 2012 yılında başlanıldığı kaydedildi. Toplulaştırmanın çok önemli bir sorun olduğu, miras yoluyla tarım arazilerinin bölünmüş olmasının ülkeye verdiği zararın fazla olduğuna da dikkat çekildi. Yozgat’ta Aydıncık ve Yerköy ilçelerinde arazi toplulaştırma çalışmaları önceki yıllarda tamamlandı. Aydıncık ilçesinde 'Arazi Toplulaştırması ve Tarla içi geliştirme hizmetleri projesi' kapsamında, ilçeye bağlı 4 Mahalle, 9 köy, Çekerek ilçesine bağlı bir köyde çalışma yapıldı. 'Aşağı Sekili' projesi kapsamında, toplam 5 bin 300 hektar alanda arazi toplulaştırması, 59 kilometrede tarla için yol yapımı gerçekleştirildi. Yerköy İlçesi, Derebağ, Sekili, Terzili, Yukarı İhsangazili ve Arslanhacılı, Kırşehir İli Çiçekdağ İlçesi Kızılcali, Gölcük, Acıköy ve Konurkale, Kırıkkale İli Delice İlçesi Yeniyapan, Tatlıcak ve Aşağıihsangazili Köylerini kapsayan alanda dağınık parsel durumundaki araziler toplulaştırılarak, tarımsal üretime 2017 yılında kazandırıldı.