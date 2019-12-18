Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111074
ALTIN
279.309
DOLAR
5.8801
STERLİN
7.7177
EURO
6.5587

Tarımda toplu üretim

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta parçalı olan tarım alanlarının toplulaştırılarak, altyapı, sulama, tarla içi geliştirme işlemleri de yapılarak, üretim maliyetlerini ve işgücü sarfiyatını düşürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tarımda toplu üretim

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta parçalı olan tarım alanlarının toplulaştırılarak, altyapı, sulama, tarla içi geliştirme işlemleri de yapılarak, üretim maliyetlerini ve işgücü sarfiyatını düşürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

18 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Tarımda toplu üretim

Geçen yıl yapılan düzenleme ile Devlet Su İşleri’ne devri yapılan tarım alanlarını toplulaştırma çalışmaları kapsamında, Yozgat’ta bu yıl 278 bin 560 dekar tarım alanında toplulaştırma yapıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, sulama projelerinin arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulanması halinde, parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığını, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığını söyledi. Aydın, arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin de yüzde 90 oranında azaldığını kaydetti. Arazi toplulaştırması ile parsellerin büyüdüğünü, tarım teknikleri, sulama metotlarının uygulanmasının kolaylaştığına vurgu yapan Genel Müdür Aydın, parsel sayısının azalıp, parsel büyüklüğü arttığını, düzenli ve ideal parsel şekillerinin oluşturulduğunu anlattı. Aydın, ‘’Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır’’ dedi. Yurt genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Yozgat’ta 278 bin 560 dekar arazide toplulaştırma yaptıklarını bildirdi. Genel Müdür Aydın, ‘’Yozgat ilimizde 2019 yılında 3 adet projede toplam bir milyon 106 bin dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 278 bin 560 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 827 bin 440 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir’’ diye konuştu.  Çalışmalar kapsamında, sınırları düzeltme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da anlattı. Aydın, Kayseri, Yozgat ve Kırşehir illerinde 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 7 proje dâhilinde 489 bin 300 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmalarının tamamlandığını, projelerin tamamının uygulanması sonucu 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon 593 bin 260 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi. 
ÇALIŞMALAR 2012 BAŞLADI
Daha önce Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen tarım alanları toplulaştırma çalışmalarına 2012 yılında başlanıldığı kaydedildi. Toplulaştırmanın çok önemli bir sorun olduğu, miras yoluyla tarım arazilerinin bölünmüş olmasının ülkeye verdiği zararın fazla olduğuna da dikkat çekildi. Yozgat’ta Aydıncık ve Yerköy ilçelerinde arazi toplulaştırma çalışmaları önceki yıllarda tamamlandı. Aydıncık ilçesinde 'Arazi Toplulaştırması ve Tarla içi geliştirme hizmetleri projesi' kapsamında, ilçeye bağlı 4 Mahalle, 9 köy, Çekerek ilçesine bağlı bir köyde çalışma yapıldı. 'Aşağı Sekili' projesi kapsamında, toplam 5 bin 300 hektar alanda arazi toplulaştırması, 59 kilometrede tarla için yol yapımı gerçekleştirildi. Yerköy İlçesi, Derebağ, Sekili, Terzili, Yukarı İhsangazili ve Arslanhacılı, Kırşehir İli Çiçekdağ İlçesi Kızılcali, Gölcük, Acıköy ve Konurkale, Kırıkkale İli Delice İlçesi Yeniyapan, Tatlıcak ve Aşağıihsangazili Köylerini kapsayan alanda dağınık parsel durumundaki araziler toplulaştırılarak, tarımsal üretime 2017 yılında kazandırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Tarımda Toplu üretim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürü Yönetimi Kursu
Sürü Yönetimi Kursu
Kontrol Görevlilerine eğitim
Kontrol Görevlilerine eğitim
Sulamaya ön yüklemeli sayaç
Sulamaya ön yüklemeli sayaç
KAÇAK AVA GEÇiT YOK
KAÇAK AVA GEÇiT YOK
Yerli çeşitler denemeye alındı
Yerli çeşitler denemeye alındı
TKDK, hibe için çağrı yaptı
TKDK, hibe için çağrı yaptı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim