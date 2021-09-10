Tarımda modernleşme

Düzenlenen etkinlikte, insansız tarım destek robotunun prototip modelinin tanıtımı da yapıldı. Yapılan açıklamada, ‘’Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği adına günümüz teknolojilerini tarımla buluşturuyoruz. Kayseri Şeker ve ADF Mühendislik iş birliği ile 2019 yılından bu yana yürütülen ve TÜBİTAK TEYDEB 1501 kapsamında desteklenen proje çalışmaları sonuçlandı. Şeker pancarı tarlalarında rekolte tahmini, bitki besin noksanlığı, hastalık ve yabancı ot yoğunluk tespiti ile ilaçlama yapabilmesi hedeflen insansız tarım destek robotunun prototip modeli tanıtıldı. Robot, Türkiye’de bu alanda ilk örnek olma özelliği taşıyor’’ denildi. Şeker pancarı tarımının sürdürülebilirliğini sağlamak, sektördeki en yeni uygulamaları çiftçiyle buluşturmaya yönelik çalışmaların devam ettiği de bildirildi. Açıklamada, ‘’Şeker pancarı üreticilerinin daha yüksek verimli ve digestionlu pancar üretmesini sağlayarak, çiftçinin gelirini arttırmak, aynı zamanda dekardaki çuvala giren şeker verimini de artırarak Şeker fabrikalarımızın daha verimli, karlı çalışmasını temin etmek amacıyla tarla günleri etkinliği düzenlenmiştir’’ ifadelerine yer verildi. Düzenlenen etkinliğe büyük ilgi gösteren çiftçiler, deneme parsellerinden yapılan uygulamalar hakkında bilgiler aldı. Supersol deneme parsellerindeki şeker pancarının hem bitki vegetatif kısmının gelişimi hem de yumru gelişimi oldukça dikkat çekildi, çiftçiler tarafından ilgi gördü. Enerji bataryaları ile kendi kendini şarj eden ve 24 saat aralıksız çalışabilen İnsansız Tarım Robotu GPS uygulaması ve yapay zekâ sistemi ile yaptığı analizleri veri tabanına işleyerek cep telefonları ya da tabletler üzerinden çiftçilere bulundukları noktalardan anlık bilgilendirme rahatlığını sunması da öngörülüyor. Kayseri Şeker AR –GE Merkezi’nin ADF Mühendislik ile birlikte yürüttüğü projenin 2022 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor. Proje şeker pancarı alanında belirlenen özellikler kapsamında Dünyada ilk örnek olmayı hedefliyor.