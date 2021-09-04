Tarımda maliyet çok yüksek

Meclis Üyesi çiftçilerin yanı sıra, Ziraat Oda Başkanları, Sulama Birlik Başkanları, Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlarının da katıldığı toplantıda pancar tarımından, şeker sektörünün sorun ve beklentilerine varıncaya kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Çiftçi Meclisi’nin sektördeki farklı uygulamalardan biri olduğuna dikkat çekerek, bu yıl başta kuraklık olmak üzere verim konusunda çok ciddi sıkıntıların bulunduğunu bildirdi. Akay, ‘’Tohumdan, gübreye, mazota varıncaya kadar üretim maliyetleri çok yüksek oranlarda arttı. Türkiye geneli için söylüyorum yaklaşık yüzde 10 civarında bir eksik ekim söz konusu. Bunun dışında ekilen pancarında yüzde 10 eksik çıktığı tespit edilmiş durumda yani dekarda diyelim ki yaklaşık 9 bin adet civarında pancar olması gerekirken bu sayı 7-8 bin civarında olduğu tespit edilmiş. Türkiye’de aşağı yukarı bu böyle bunların yanında geçen seneye göre şeker oranı şuanda bir puan geriden geliyor, yani aşağı yukarı bu bir puan belki yüzde üç, dört, beş gibi orana tekabül ediyor. Pancarın gelişmesinde tonajında da beklenilen ağırlık yakalanamamış durumda, bundan kaynaklanın bir problemde var yani ekim az ekilen pancar az çıktı’’ dedi.

Akay, gübreden mazota, ilaca her şeye yüksek miktarlarda zamların geldiğinin görüldüğünü, geçen sene verimlilikten kaynaklı olarak çiftçinin geliri sağlanmışken ve çiftçi fiyata çok fazla takılmamışken bu sene hem bu verimliliğin düşük olması hem masrafların maliyetlerin artmış olmasının çiftçiyi otomatikman fiyat endeksli hale getirdiğini dile getirdi. Akay, ‘’Şekere yapılmayan zamlar ve bundan dolayı fabrikaların zararı dikkate alınarak bu senede gelen maliyet artışları sonucunda pancara yapılması gereken zam oranı dahil olmak üzere şekere en az yüzde 52 zam yapılması gerekir dedik. Eğer bu şekilde olacak olursa bizde fabrikalarda pancara yüzde 30-35 zam yapabilirler, buda çiftçiyi hiç olmazsa kurtarır diye öneride bulunduk. Fakat tabi biliyorsunuz ki sektörün referans kuruluşu Türk Şeker. Türk Şekerin öncelikle bu kararı alması lazım hem şeker zammı açısından bu kararı alması lazım hem de pancar fiyatı olarak bu kararı alması lazım. Türk Şeker de henüz bugüne kadar bu kararı almadı’’’ diye konuştu.