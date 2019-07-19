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Tarımda Kardeş Buluşması

ANTALYA Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırladığı ‘Gelin Kardeş Olalım’ projesi kapsamında birbirlerini ‘kardeş’ ilan eden Boğazlıyan İlçe Tarım Müdürlüğü, Antalya Derme İlçe Tarım Müdürlüğü istişare heyetini ağırladı.

Tarımda Kardeş Buluşması

ANTALYA Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırladığı ‘Gelin Kardeş Olalım’ projesi kapsamında birbirlerini ‘kardeş’ ilan eden Boğazlıyan İlçe Tarım Müdürlüğü, Antalya Derme İlçe Tarım Müdürlüğü istişare heyetini ağırladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Tarımda Kardeş Buluşması

Heyet üyeleri, bilgi paylaşımında bulunmak üzere geldikleri Boğazlıyan ilçesinde İlçe Tarım Müdürü Ümmiye Saygın Çelik’in konuğu oldu. Bilgi alışverişi, ortak çalışmalara dayanan ortaklık projesi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu, ortak proje uygulamaları hakkında istişare yapıldı. Çelik, daha önce Antalya'da incelemelerde bulundu, bilgi, teknoloji ve deneyimleri yerinde görerek bölge çiftçi ve müteşebbislerin ufuk çizgisinin gelişmesine katkı sağlamaya yönelik çalışmalar başlattı. Bilgi, teknoloji ve deneyim transferi yapmak, ortak projeler uygulamak üzere Boğazlıyan’a gelen heyet üyeleri Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Yürütülen çalışmalar ve uygulanacak projeler hakkında bilgiler alan Kaymakam Sinanoğlu, "Tarım sektörü insanımız için hayati, ülkemiz içinde stratejik bir sektördür. Çünkü tarım besin ihtiyacının karşılanması yanında milli gelire, ihracata, istihdama ve kırsal kalkınmaya sağladığı katkılardan dolayı önemli bir sektördür. Boğazlıyan olarak sizlerle kardeş olduk. Bundan mutluluk duyuyoruz" dedi. Heyet üyeleri, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Ticaret Borsası, Ziraat Odası'nı da ziyaret ederek, istişarede bulundu. Heyet üyeleri, Antalya'da, üretim aşamalarındaki bilgi, teknoloji ve deneyimlerini ülkenin değişik yerlerinde uygun ekolojiye sahip ilçelere aktarmak, tarımsal üretim potansiyelini arttırılmasına katkı sağlamak, ortak projelerin hazırlanması amacıyla projesinin hazırlandığını hatırlattılar. Heyet üyeleri, bu kapsamında Boğazlıyan'ı ziyaret ettiklerini, Boğazlıyan halkının çoğunluğunun tarım ve tarıma dayalı sanayiden geçimini sağlamakta olduğu, bu projenin Boğazlıyan'a katkı sağlayacağının altını çizdiler.  Boğazlıyan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ümmiye Saygın Çelik, "Bu birlikteliğin her iki ilçeye de katkı sağlayacaktır. Birlikteliğimizin güçlenmesi, bilgi ve deneyimlerimizin paylaşılması bizlere güç olarak geri dönecektir. Bu projedeki beklentimiz belli alanlardaki verimliği arttırmak. Özellikle örtü altı üretim konusunda Boğazlıyan'ı öne çıkartacak bir yaklaşım tarzıyla bu alandaki gelişmelerin sağlanacağını ümit ederek Antalya'da var olan bilgi birikimini özellikle teknolojiyi ve diğer hususları, bizim bilmediğimiz hususları Boğazlıyan'a aktarmak. Gelin kardeş olalım projesini bizim Antalya beraber yapmamız için, bize katkı sunacak. Bu alanda ilerlememiz sağlayacak" diye konuştu. Heyet üyeleri, Yozgat İl Tarım Müdürü Ziyaattin Özdemir’i de ziyaret edip, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sundu.
 

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