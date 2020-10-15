Tarımda kadın eli

TARIM ve hayvancılık alanında Türkiye’nin önemli bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta, sektörde çalışanların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu belirtildi. Kadınların, tarım sektöründe söz sahibi olmalarına karşın, sosyal güvenceden yoksun olarak çalıştıklarının da altı çizildi. Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında yapılan değerlendirmelerde, kadının sektördeki önemine dikkat çekildi. Yozgat’ta 1990 yılında 207 bin 484 olan tarım sektöründe çalışan kadın sayısı 2000 yılına gelindiğinde 210 bin 350’ye yükseldiği, tarım alanlarında çalışanların yüzde 58'ini kadınların oluşturduğu bildirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kadın çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırarak, sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin yapılıp, kaliteli ürün artışının sağlanması amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yapıldı. Bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa, arıcılıktan ipekböcekçiliğine kadar birçok tarımsal konularda çeşitli yayım teknikleri kullanılarak kadınlara yönelik eğitimlerin verildiği açıklandı. Kadın çiftçilerin ve genç kızların sosyal yaşantılarını modern hayat seviyesine ulaştırmak, onları sosyo-ekonomik yönden geliştirmek için aile kaynakları ve yönetimi, beslenme, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları gibi çeşitli sosyal konularda da eğitim çalışmaları yapıldığının altı çizildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda çalışan kadınların yüzde 95’inin sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığını bildirerek, “Kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi için teşvik edici önlemler alınmalıdır” dedi.