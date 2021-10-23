TARIMDA KADIN ELi

Yeşilöz Mahallesi Yeşilöz deresi kenarında bulunan bir pancar tarlasında düzenlenen törene, Yozgat Valisi Ziya Polat, Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, daire müdürleri, davetliler ve kadın işçiler katıldı. Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından kahvaltı ikramıyla başlayan tören, Türk Şeker tarafından hazırlanan hediye paketlerinin Vali Ziya Polat ve Genel Müdür Mücahit Alkan tarafından verilmesiyle devam etti. Törede konuşan Polat, Yozgat’ın tarım ve hayvancılığın merkezi olduğunu, bu günde burada Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan ile birlikte kadın çiftçilere çeşitli hediyeler verip, şeker pancarı sökerek, kesim yapacaklarını söyledi. Yozgat’ın 1,5 milyon ton şeker pancarı üretimi ile Türkiye’de üçüncü sırada olduğunu belirten Polat “Biz hep hammaddeyi maddeye dönüştürmeliyiz diye konuşuyoruz. Allah'a şükür iki fabrikamızda şeker pancarı şekere dönüştürülüyor ve önümüze geliyor. Şekerin çok kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. Türk Şeker gibi devlete ait bir şirketin Yozgat'ta olması ve istihdama katkıda bulunması dolayısıyla Genel Müdürümüze ve Türk Şeker ailesine teşekkür ediyoruz. Bereketli yılımız olsun. Bu yıl kurak geçti. İnşallah kış ayında kar yağışı, karın toprakta kalma süresi artar, barajlar dolar, sulamayla birlikte Yozgat’ın bereketle topraklarında daha fazla ürün alınabilir” dedi. Yeni yatırım yapacak, üretecek herkese kapıların açık olduğunu ifade eden Polat, Yozgat’ın bir nohut bölgesi olmasına rağmen, leblebi üretimi yapılmadığını ve dün itibarıyla bir firmanın leblebi üretimine başladığını söyledi. Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan’da yaptığı konuşmada, bu programın aslında geçen hafta 15 Ekimde Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde yapılacağını, ancak bazı nedenlerden dolayı bu güne ertelendiğini kaydederek “Bu gün burada pancar söken kadın çiftçilerimizi ziyaret edeceğiz. Kendilerine verdikleri emeklerinden dolayı hediyeler vereceğiz. Biraz kuraklık yaşamamıza rağmen pancar sezonumuz bereketli geçiyor. Ben üreticilerimize bol kazançlar diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Polat ve Genel Müdürü Alkan pancar söküp, kesim yaptılar. (Şahin Özmen / aa)