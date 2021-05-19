Tarımda izinler kaldırıldı

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgesi Yozgat’ta tarım alanlarında buğday başaklarındaki özsuyu emerek, verimin büyük oranda düşmesine neden olan süne haşeresiyle mücadele çalışmaları nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli personelin izinleri kaldırıldı. Kurumdan yapılan açıklamada, ‘’İlimiz buğday ekim alanlarında görülen süne zararlısından dolayı survey çalışmalarında görevli personellerin idari ve bayram izinleri kaldırıldı’’ denildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya da, buğdayın ve süne mücadelesinin önemine değinerek, herhangi bir aksaklığa meydan vermeden bayram tatili süresince de süne kıymetlendirme çalışması yapıldığını söyledi. Özkaya, buğday alanlarındaki fenolojik gözlemler yapılarak, çiftçilerin bilgilendirildiğini, aynı özen ve itina ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini anlattı. Özkaya, ‘’Çalışmalar, sünenin biyolojik yaşam dönemince ve mücadele alanlarının tespiti yapılana kadar devam edilecektir’’ dedi.