Tarımda borç ertelemesi

Yapılan açıklamada, zarar gören çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin kararın Resmi Gazetede yayımlandığı kaydedildi. Açıklamada, ‘Bu kapsamda borç erteleme talebinde bulunacak Yozgat Merkez üreticilerinin 16 Ağustos 2018 tarihine kadar 2018 ÇKS belgeleri ile borçlu bulundukları Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankasına başvuruda bulunmaları gerekmektedir’ uyarısında bulunuldu.