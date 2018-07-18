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Tarımda borç ertelemesi

YOZGAT Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü, çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin borçlarının erteleneceğini duyurdu.

Tarımda borç ertelemesi

YOZGAT Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü, çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin borçlarının erteleneceğini duyurdu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Tarımda borç ertelemesi

Yapılan açıklamada, zarar gören çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin kararın Resmi Gazetede yayımlandığı kaydedildi. Açıklamada, ‘Bu kapsamda borç erteleme talebinde bulunacak Yozgat Merkez üreticilerinin 16 Ağustos 2018 tarihine kadar 2018 ÇKS belgeleri ile borçlu bulundukları Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankasına başvuruda bulunmaları gerekmektedir’ uyarısında bulunuldu.

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