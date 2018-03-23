Tarımcılar iletişimi öğrendi

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan etkili iletişim eksikliğinin, gerek iş alanında gerek sosyal alanda toplumun her kesimindeki bireyler için sağlıklı hale getirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekildi.

Hazırlanan proje kapsamında, ‘İletişim Teknikleri ve Psikolojisi, Sorumluluk ve İnisiyatif Alma, İnsan Yönetimi ve Psikolojisi, Etkili Takım Çalışması’ konu başlıklarının yer aldığı eğitim programı uygulandı. Eğitime katılan Yozgat gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personelinin, kazandığı etkili iletişim becerileri ile daha sağlıklı insan ilişkisi kurarak, hem kendine hem kurumuna hem de temel iş sahasına dahil olan çiftçilere daha iyi hizmet sunabilecekleri ifade edildi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ‘Tarımda iletişim için Kişisel Gelişim’ projesi kapsamında Uzmanz Nilgün Tuluk, iki günlük etkinlik ile 60 personele eğitim verdi.