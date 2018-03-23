Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117110
ALTIN
168.129
DOLAR
3.9332
STERLİN
5.5470
EURO
4.8403

Tarımcılar iletişimi öğrendi

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında, çalışanlara yönelik ‘Tarımda iletişim için Kişisel Gelişim’ eğitimi verildi.

Tarımcılar iletişimi öğrendi

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında, çalışanlara yönelik ‘Tarımda iletişim için Kişisel Gelişim’ eğitimi verildi.

23 Mart 2018 Cuma 07:00
2 Okunma
Tarımcılar iletişimi öğrendi

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan etkili iletişim eksikliğinin, gerek iş alanında gerek sosyal alanda toplumun her kesimindeki bireyler için sağlıklı hale getirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekildi.
Hazırlanan proje kapsamında, ‘İletişim Teknikleri ve Psikolojisi, Sorumluluk ve İnisiyatif Alma, İnsan Yönetimi ve Psikolojisi, Etkili Takım Çalışması’ konu başlıklarının yer aldığı eğitim programı uygulandı. Eğitime katılan Yozgat gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personelinin, kazandığı etkili iletişim becerileri ile daha sağlıklı insan ilişkisi kurarak, hem kendine hem kurumuna hem de temel iş sahasına dahil olan çiftçilere daha iyi hizmet sunabilecekleri ifade edildi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ‘Tarımda iletişim için Kişisel Gelişim’ projesi kapsamında Uzmanz Nilgün Tuluk, iki günlük etkinlik ile 60 personele eğitim verdi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
NADAS ALANINA NOHUT
NADAS ALANINA NOHUT
TKDK Başkanı Yozgat’ta
TKDK Başkanı Yozgat’ta
Çiftçiler, dertlerini anlattı
Çiftçiler, dertlerini anlattı
Bilinçsiz sulama bitirdi
Bilinçsiz sulama bitirdi
SOYADA ‘MARKA’ OLABiLiRiZ
SOYADA ‘MARKA’ OLABiLiRiZ
TKDK destekli santral
TKDK destekli santral

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim