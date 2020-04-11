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TARIMA YAKIN TAKiP

TOPRAK Mahsulleri Ofisi, hububat ile bakliyatın yağış, ekiliş ve gelişim durumunu yakın takibe aldı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 03:13
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TARIMA YAKIN TAKiP

 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı' kapsamında bulunan Yozgat ile birlikte 21 ilde hububat, baklagil ve yağlı tohumlu ürünlerin üretimini artırıp, üreticilerin yönlendirilmeye çalışıldığı kaydedildi. Proje kapsamında yer alan 21 ilde buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik tohumlarının yüzde 75'inin hibe olarak üreticilere dağıtılmaya başlandığı da vurgulandı. Hububat ve bakliyatla ilgili olarak TMO tarafından yayınlanan fenolojik değerlendirme raporunda, yağışların bir çok bölgede geçen yıla göre verimli geçtiği, bundan dolayı toplam buğday, arpa ve kırmızı mercimek rekoltesinin 2019 yılına göre daha yüksek olacağının öngörüldüğü kaydedildi. İç Anadolu bölgesinde Nohut ve Yeşil Mercimek ekilişinin Şubat ayında başladığı ve devam ettiği kaydedildi. Kırmızı mercimek ekilişinin Yozgat dışında ülke genelinde tamamlandığı, geçen yıla göre yüzde 20 artış öngörüldüğü bildirildi.

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TARIMA YAKIN TAKiP
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