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TARIMA SULAMA YATIRIMI

YOZGAT Valiliği, İl Özel İdaresi’nden kaynak aktarımında bulunarak, tarımsal sulamaya yönelik yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

TARIMA SULAMA YATIRIMI

YOZGAT Valiliği, İl Özel İdaresi’nden kaynak aktarımında bulunarak, tarımsal sulamaya yönelik yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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TARIMA SULAMA YATIRIMI

Yozgat il genelinde geçtiğimiz yılsonu itibariyle 23 milyon 812 bin 698 lira harcama yapılarak, 54 bin 984 hektar tarım alanı sulamaya açıldı. Bunun 20 bin 885 hektarının tesis edilen göletlerde biriken su ile geriye kalan 34 bin 99 hektarının ise yerüstü sularıyla sulandığı kaydedildi. Yozgat İl Özel İdaresi tarafından tesis ettirilen 20 göletten 8’inde sulamada tasarruf sağlanabilmesi amacıyla 8 gölette toplu basınçlı sulama sistemi kuruldu. Sarıkaya ilçesinin Baraklı köyünde ise çalışmaların bu yıl tamamlanacağı bildirildi. Geriye kalan 11 gölette de toplu basınçlı sulama sistemine dönüştürülme çalışmalarının devam ettiği hatırlatılarak, devreye sokulan sistem ile 15 bin 239 hektar tarım alanının daha az suyla sulanmaya başlandığının altı çizildi. KOP kapsamında, Sorgun Doğankent, Sarıkaya Baraklı, Boğazlıyan Ömerli göletinden, Merkez Aydoğan, Gülyayla ve Söğütlüyayla, Akdağmadeni Akçakoyunlu, Çaypınar ve Tarhana, Aydıncık Kösrelik, Çayıralan Merkez, Yerköy Aşağı Elmahacılı ve Kördeve köylerinde ise bentten sulama tesisi projesi için 17 milyon 703 bin 117 lira kaynak sağlandı. İl Özel İdaresi hizmet alanındaki Akdağmadeni-Akçakışla, Çandır-İğdeli, Sarıkaya-Akbenliçiftliği, Sorgun-Dişli, Yerköy-İğdecik Göleti olmak üzere 5 gölet geçtiğimiz yıl DSİ Bölge Müdürlüğüne devredildi.

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