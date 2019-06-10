Tarıma sulama desteği

Yozgat’ın tarım alanlarının sulamasında ciddi sıkıntılarının bulunduğu hatırlatılarak, mevcut su kaynaklarının belirli alanlarda toplanıp, sulamada kullanılması sağlanmaya çalışılırken, suyun tasarruflu kullanılabilmesi için kapalı devre sulama sistemleri de devreye sokulmaya başlandı. Sorgun ilçesi Sarıhamzalı Bahadın Göletinde çalışmalar devam ediyor. Gölette ana gövde kaya dolgu imalatı yapılırken, imalatlara ilişkin dolgu sıkılık kontrolü yapıldı. Gölet tamamlandığında 11 bin 200 dekar tarım arazi sulanacak. Akdağmadeni Çalışkan Göleti ikmal inşaatında kaya dolgu imalatı ana gövdenin belirli kesiminde tamamlandı. Diğer kesimlerinde devam ediyor. 2015 yılında tamamlanan Kadışehri Halıköy Göletinde depolanan 2,20 milyon metreküp su ile 518 hektar tarım arazi sulanmak üzere Mayıs ayı itibariyle dolusavaktan su bırakılmaya başlandı. Aynı gölette, kaya ocağı temel sondaj çalışmalarının 3’lü vardiya olarak devam ettiği bildirildi. Uzunlu Barajı zeminindeki çatlak onarılıp, yeniden sulamaya açıldı. Boğazlıyan Oğulcuk Barajı innaşı devam ediyor. Yozgat Gelingüllü barajı isale hatlarıyla araziye ulaşması tamamlandı. Yerköy, Şefaatli ve Kırşehir istikametindeki tarım alanları sulanmaya başlandı. Yerköy’de İnandık Barajı inşaatı 2017 yatırım programına alınarak, ihalesi yapılıp, inşaat çalışmalarına başlanıldı. Sulama amaçlı göletlerin önemli kısmının tamamlandığı, diğer kısmının inşaatlarının devam ettiği bildirildi.