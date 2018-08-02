Tarıma sulama desteği

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta DSİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kıraç topraklar su ile buluşturulurken, içme ve kullanma suyu temin edilmesine, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik yatırımlara da ağırlık verildi. Son 14 yılda Yozgat’ta 4 baraj inşa eden DSİ, bu yatırımlarla 141 bin 410 dekar tarım alanını sulamaya açtı. Sulamaya açılan arazilerden ise bölge çiftçisi yıllık 82 milyon lira zirai gelir artışı sağladığı, ayrıca bu dönemde Yozgat’ta 47 derenin de ıslah edildiği belirtildi. Yozgat’a yapılan sulama yatırımları kapsamında Şefaatli Kumkuyu Köyü sınırları içerisinde yapımı devam eden Kumkuyu Göleti’nde ise çalışmalara hız verildi. Kumkuyu Göleti’nin tamamlanmasından sonra depolanacak su ile 2 bin 970 dekar zirai arazi suya kavuşacak. Homojen toprak dolgu tipinde inşa edilen ve 27,5 metre yüksekliğe sahip olacak Kumkuyu Göletinin yatırım bedeli 13 milyon lira olarak açıklandı. Projenin tamamlanarak arazilerin sulamaya açılması ile sulama alanında dekar başına 857 lira ilave gelir artışı sağlanacak. Dolayısıyla ülke ekonomisine ise yaklaşık 2 milyon 290 bin lira katkı verilecek.