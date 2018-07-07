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Tarıma sulama desteği

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta kurak toprakların sulanarak, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınabilmesi amacıyla başlatılan sulama amaçlı göletlerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Tarıma sulama desteği

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta kurak toprakların sulanarak, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınabilmesi amacıyla başlatılan sulama amaçlı göletlerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Tarıma sulama desteği

Devlet Su İşleri tarafından Sorgun ilçesinde inşaatına başlanılan Taşlık Göletinde gövde kil ve filtre dolgusu imalatları devam ediyor. Tamamlandığında depolayacağı 10.12 milyon metreküp su ile 7 bin 110 dekar tarım arazisini sulayacak olan Homojen Toprak Dolgu tipindeki gölette yaklaşık yüzde 82 fiziki gerçekleşme sağlandı. Sorgun ilçesinde yapımına başlanılan diğer sulama tesisi olan Erkekli Göleti inşaatında kondüvi ve dolusavak beton imalatları devam ediyor. Önyüzü Geomembran kaplamalı toprak dolgu tipindeki gölette yaklaşık yüzde 30 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Tamamlandığında depolanacak 0.56 milyon metreküp su ile bin 970 dekar tarım alanını sulayacak olan Yozgat merkez Sarımbey Göleti inşaatında gövde kil ve filtre dolgu imalatları yapılıyor. Homojen Toprak Dolgu tipindeki gölette fiziki gerçekleşme yüzde 47 seviyesine getirildi. Boğazlıyan ilçesindeki Oğulcuk Göletinde, fiziki gerçekleşme yüzde 60’a ulaştı. Ana gövde dolgu imalatlarına başlamak için hazırlıkların devam ettiği kaydedildi. Homojen toprak dolgu tipindeki gölette depolanacak 15,98 milyon metreküp su ile 18 bin 720 dekar tarım alanı sulanacak.

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