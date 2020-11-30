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Tarıma sulama desteği

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, çalışmalarda sona yaklaşılan Sorgun Erkekli Barajının tamamlanmasıyla bölgede 7 bin 510 dekar tarım alanın daha suya kavuşturulacağını söyledi.

30 Kasım 2020 Pazartesi 00:41
Tarıma sulama desteği

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, ekonomik yapısı tarım ve hayvancılığa dayalı Yozgat'ın, tarımda daha fazla üretim yapılmasına büyük katkı sağlayacak baraj ve göletlerin bölge tarımına hayat vereceğini söyledi. Başer, il genelinde eğitimden sağlığa, tarımdan, hayvancılığa ve sanayisinin gelişmesine yönelik yoğun çaba ve gayret sarf ettiklerini kaydetti. Başer, baraj ve gölet inşaatlarını da yakın takibe alarak bitirilmesi noktasında takiplerini sürdürdüklerini anlattı. Başer, Sorgun Erkekli Barajı ile 7 bin 510 dekar tarım arazisinde sulu tarım yapılacağını hatırlatarak, ‘’Bu barajın yüksekliği 38 metre olup 2.84 Milyon Metreküp depolanacak su ile tarım arazileri canlanacak’’ dedi.  Milletvekili Başer, AK Parti iktidarları döneminde derelerden ve ırmaklardan boşa akan su, baraj ve gölet olarak tarıma kazandırılmaya devam ettiğini, tarımın gelişmesi, üretimin artırılması açısından çalışmaların çok büyük katkı sağlayacağının altını çizdi. Başer, ‘’Çiftçimiz kıraç toprakları suya kavuşacak ve ürünün hem kalitesi hem rekoltesi daha da artacaktır. Bu kapsamda Baydiğin ve Akdağmadeni Çalışkan göletleri tamamlandı. İnandık ve Oğulcuk Barajları ile Sarıhamzalı, Bahadın, Erkekli, Gevrek, Bahçecik ve Eymir göletlerinde ise sona gelindi. Bu baraj ve göletlerin tamamlanması ile ilimiz tarımında ürün çeşitliliği ve verimde büyük artış yaşanacaktır. Buda hem bölge çiftçimize hem de bölge ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Tarıma Sulama Desteği
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