Tarıma sulama desteği

SORGUN ilçesinin Bahadın Beldesi bölgesindeki tarım alanlarını sulayacak olan Sarıhamzalı-Bahadın Göletinde sona yaklaşıldı. Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, beraberinde yer alan teknik ekip ile birlikte, yapımı devam eden Sarıhamzalı Bahadın Göleti'nde incelemelerde bulundu. Sarıhamzalı Bahadın Göletinde çalışmaların tamamlandığında 11 bin 200 dekar arazinin sulanmasına katkıda bulunacağı kaydedildi. Gölet inşaatındaki çalışmaların yüzde 80’lik kısmının tamamlandığı bildirildi.