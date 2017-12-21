Tarıma projeli destek

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, il genelinde bu yıl içerisinde deneme amaçlı birden fazla ekim-biçim uygulamasını hayata geçirdi, çiftçilere tavsiyerde bulundu. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Mikrobiyal Gübre ve mantarı kullanılarak, Nohut, Macar Fiğ, Buğday, Şekerpancarı, Soğan demonstrasyonu çalışması yapıldığını söyledi. Özdemir, toprak işlemesiz tarım uygulamalarına yönelik Buğday, Macar Fiğ, Soya Fasulyesi deneme ekimleri yapıldığını hatırlattı. Özdemir, ‘yerli hibrit Ayçiçeği, Çerezlik Kabak, yem bitkisi İtalyan Çimi, Susam ve Silajlık Mısır demonstrasyonları yapılarak, çiftçilerimize tavsiye edilmiştir’ dedi.