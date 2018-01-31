Tarıma mali destek

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta çiftçinin yüzü, bakanlık tarafından verilecek mali desteklerle gülecek. Bu yıl çiftçiye, yüzde 50 mazot desteğinin yanı sıra 250 lira büyükbaş kesim desteği, küçük aile işletmesini büyütmek isteyenlere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlanacağı kaydedildi. Geçen yıl TARSİM'in teminat kapsamı genişletilirken, buğday ve meyve üretimiyle hayvancılık alanında teminatlarda önemli değişikliklere gidildi. Bu yıl itibarıyla ilçe bazlı kuraklık verim sigortası tüm tahılları kapsayacak şekilde uygulanacağı bildirildi.

MAZOT DESTEĞİ ARTTI

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bazı tarımsal ürünlerde ödenecek mazot desteklerinde artışa gidildi. 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere yürürlüğe giren yönetmenliğe göre, dekar başına 4 lira olan gübre desteğinde değişikliğe gidilmedi. Mazot destekleri buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 13 liradan 13,49 liraya çıkartıldı. Yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, patates için dekar başına 17 lira olan destekleme miktarı 17,64 liraya yükseltildi. Aspir, nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar başına 11 lira olan destekleme miktarı da 11,42 lira oldu. Kuru soğan, kanola ve diğer ürünler için dekar başına 9 lira olan destekleme miktarları 9,34 liraya çıkartıldı. Ayrıca nadas için ödenen mazot desteği de 5 liradan 5,19 liraya yükseltildi.