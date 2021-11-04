Tarıma makine desteği

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için 2006 yılında hayata geçirilen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Ekonomik Yatırımlar programı 15. Etap başvuruları alınmaya başlandı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 15. etap ekonomik yatırımlar ve altyapı yatırımları hibe programı başvurularının başladığını, ekonomik altyapı yatırımları için 17 Aralık 2021, ekonomik yatırımlar için 21 Ocak 2022 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiğini duyurdu. Yozgat Akyüzler Tarım Aletleri Şirketi, çiftçilerin tarım alanlarında kullanacakları makine ve ekipmanlarıyla ilgili yürütecekleri proje çalışmalarına destek olmak, daha fazla çiftçinin desteklerden yararlanmasına katkı vermek amacıyla şirket bünyesinde danışma masası oluşturdu. Yozgat Akyüzler Tarım Aletleri Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin önemli tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta tarım sektöründe makineleşmenin yeterli olmadığına dikkat çekilip, çiftçilerin bu desteklerden yararlanmaları gerektiğine dikkat çekildi. Verilecek mali destek ile alınacak tarım alet ve ekipmanlarının yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılandığına vurgu yapılan açıklamada, devletin kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklendiği hatırlatıldı. Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları proje tekliflerinde toplam proje tutarının 250 bin lira ila 3 milyon 500 bin lira arasında olduğu kaydedilen açıklamada, proje tutarının yüzde 50’sinin hibe olarak devlet tarafından verildiğini aktarıldı. Açıklamada, ‘’Çiftçilerimizin yapacakları tarımsal ekipman alımlarında hazırlayacakları projeler konusunda gerekli desteği vermek üzere Yozgat Akyüzler Tarım Aletleri Şirketimiz bünyesinde danışma bürosun oluşturulup, danışma hatları kurulmuştur. Çiftçilerimiz, şirketimizdeki bu masaya başvurmaları halinde gerekli yardım kendilerine verilecektir’’ denildi.