Tarıma kuraklık darbesi

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta ilkbahar aylarındaki yağış yetersizliği, hububat ekili alanlarda kuraklığa yol açtı.

Yozgat'ta bazı çiftçiler, kuraklık nedeniyle ürün alamayacakları arpa ve buğday ekili tarlalarını hayvanlarına saman yapmak için erken biçmeye başladı. Bölgede kuraklığın tarımsal ürünlere etkisi değerlendirmek için uzman ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, İç Anadolu Bölgesi'nde büyük bir kuraklık yaşandığına dikkati çekti. Arazideki buğdayların kuruduğunu belirten Açıkgöz, ‘’Yetkililerimizden, siyasilerimizden bölgemize destek bekliyoruz. Sonuçta dokuzuncu ayda tekrar ekim yapacağız. Bu tarladan mahsul almadan diğer tarlaları ekme şansımız yok. Son 3-4 yıldır yüzde 50 kuraklık vardı. Bu yıl il merkezi ve birkaç ilçede yüzde 80-90 kuraklık var. Biçerdöver tarlaya giremeyecek. Çiftçimiz tarlasını sürmüş, ekmiş, gübresini, ilacını atmış ama bir kilo buğday alma şansı yok. Bu masraflar çiftçimizin cebinden çıktı’’ dedi. Açıkgöz, arpa ve buğday olmayınca saman ve yem konusunda da sıkıntı yaşanacağını söyledi. Dayılı köyü muhtarı çiftçi İbrahim Gültepe ise kuraklık nedeniyle ekinlerin yandığına değinerek, ‘’78 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir kuraklık görmedim’’ ifadelerini kullandı. Musabeyli köyünde çiftçilik yapan Harun Çalışkan da 300 dekar alan ektiğini, kuraklık nedeniyle ürün alamayacağı için saman sıkıntısı yaşamamak adına ekinleri biçmeye başladıklarını bildirdi.