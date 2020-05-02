Tarıma hayat verecek

DEVLET Su İşleri tarafından Yerköy ilçesinde yapımı planlanıp, inşaatı devam eden İnandık Barajı'nın tamamlandığında 28 bin 750 dekar alanın sulamasını yaparak, bölgeye hayat verecek. Yerköy İnandık Barajı’nda anakaya zemin parametrelerinin tespiti için gerekli olan deneyler tamamlandı. Temel betonu imalatına başlandı. Silindirle Sıkıştırılmış Beton tipindeki baraj tamamlandığında 31.10 milyon metreküp su depolanacağı bildirildi. İnandık Barajında inşaat çalışmaların devam ettiği, barajda depolanacak su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili'nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplamda 28 bin 750 dekar arazinin sulanarak, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınıp, üründe çeşitliliği de artıracağı kaydedildi. İnandık Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 16 milyon 770 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiği de ifade edildi.