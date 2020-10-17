TARIMA HAYAT VERECEK

SORGUN ilçesinde tarım alanlarının sulanıp, daha bol, kaliteli ürünlerin alınıp, mevcut ürün deseninde değişikliğe neden olması beklenilen Gevrek göleti inşaatı hız kesmeden devam ediyor. 21 Kasım 2013 yılında 2 milyon 982 bin 827 lira ile ihalesi yapılan Gevrek göleti ile ilgili yüklenici firmaya 2 milyon 668 bin 609 lira ödeme yapılarak, fiziki gerçekleşme yüzde 89'a ulaştırıldı. Sorgun Gevrek Köyü, Doğanlı Köyü, İsmailhacılı Köyü, Durali Köyü sınırları içerisinde kurulan gölet tamamlandığında bölgedeki 875 hektar tarım alanının sulaması yapılacak. İhaleye çıkartılıp, yer tesliminin ardından 28 Aralık 2014 yılında tamamlanması planlanan gölette ödeneklerin zamanında verilememesi nedeniyle yüklenici firma tarafından yapılan süre uzatma talebi yerinde bulundu, çalışmaların bitirilme tarihi olarak 2016 yılının Eylül ayı olarak belirlendi. Ancak yine ödenek ve diğer bazı konularda yaşanılan sıkıntılar nedeniyle önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan Gevrek Göleti ile ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi. 22 bin 247 metre sulama tesisi uzunluğu bulunan Gevrek Göletinde yürütülen çalışmalar AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal tarafından yakın takibe alındı. Gevrek Göleti inşaatında, DSİ Bölge Müdürü Okan Bal ile birlikte incelemelerde bulunan Milletvekili Yusuf Başer, gölet inşaatının önümüzdeki yıl tamamlanması için çalışıldığını bildirdi. Başer, gölett toplanacak su ile sulamaya açılacak olan 8 bin hektar tarım alanında üründe çeşitliliğin artacağını, daha bol, kaliteli ürünlerin alınarak, çiftçinin ekonomik olarak daha fazla gelir edebileceğini söyledi.