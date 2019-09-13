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Tarıma dayalı OSB projesi

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilen, Sorgun Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi'nin yatırım alanına alınması onaylandı.

Tarıma dayalı OSB projesi

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilen, Sorgun Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi'nin yatırım alanına alınması onaylandı.

13 Eylül 2019 Cuma 00:00
Tarıma dayalı OSB projesi

Proje ile ilgili Sorgun Öğretmenevi'nde yapılan toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Sanayi Dairesi Başkanlığı'ndan Uğur Ayhan, Emine Alikişi, Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Sorgun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yusuf Canbolat, daha önce bakanlık görevlilerinin proje alanında inceleme yaptığını, projenin yatırım alanına alınmasının onaylandığını belirtti.Canbolat toplantıda, Osmaniye köyü hudutları dahilinde kalan ve bu alanla ilgili yapılan çalışmalar hakkında Yer Seçim Komisyonu'na bilgi sunulduğunu ifade etti.

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